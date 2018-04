notizie.tiscali

: A marzo 2018 prezzi al consumo +0,3% su febbraio e +0,8% in un anno (la stima preliminare era +0,9%) #istat… - istat_it : A marzo 2018 prezzi al consumo +0,3% su febbraio e +0,8% in un anno (la stima preliminare era +0,9%) #istat… - istat_it : Produzione industriale: a febbraio 2018 -0,5% su gennaio +2,5% su base annua #istat - finanza24 : Istat: a febbraio import ed export -0,6% - -

(Di martedì 17 aprile 2018) ANSA, - ROMA, 17 APR - A2018, rispetto al mese precedente, si registrano contenute diminuzioni sia per le esportazioni sia per leazioni , -0,6% per entrambi i flussi, . Lo comunica l'...