ISPRA | “Plastic busters MPAs” | via la plastica dalle aree marine protette del Mediterraneo

meteoweb.eu

: RT @unisiena: 17/4. Presentazione del Plastic Busters MPAs project. H. 13.30, Aula magna del Rettorato. Il progetti è dedicato a monitorare… - clabale : RT @unisiena: 17/4. Presentazione del Plastic Busters MPAs project. H. 13.30, Aula magna del Rettorato. Il progetti è dedicato a monitorare… - Virgivirgi79 : RT @unisiena: 17/4. Presentazione del Plastic Busters MPAs project. H. 13.30, Aula magna del Rettorato. Il progetti è dedicato a monitorare… - unisiena : RT @ISPRA_Press: Progetto #PlasticBusters MPAs: per la prima volta su scala mediterranea, paesi #UE e stati candidati all’adesione uniscono… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Negli ultimi vent’anni la presenza dellanel mare è stata identificata come una delle minacce ambientali più serie a livello globale. Ilè uno dei mari più colpiti al mondo dalla presenza di rifiuti plastici. Se diversi studi hanno già messo in luce gli effetti della presenza diin mare, l’impatto sullead oggi non è ancora noto. Il progetto”, partito lo scorso febbraio, andrà a monitorare gli effetti delle macro e microplastiche su questedi particolare pregio naturalistico. Da diversi anniconduce ricerche sul tema dei rifiuti in mare insieme ad altri enti. Un recente studio dell’Istituto realizzato nei Banchi del Canale di Sicilia ha dimostrato che il 98% dei rifiuti presenti nelcentrale è costituito da attrezzi da pesca abbandonati, che interagiscono e provocano danni alla fauna e agli ...