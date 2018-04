Isola | Valerio Staffelli irrompe in diretta

“Adesso basta”. Isola - Marini vs Cipriani. ‘Valeriona’ sbarca a Cayo Cochinos - l’ex pupa trema e si scoprono gli altarini (Ahia!) : Una puntata senza troppi sussulti, quella dell’Isola dei Famosi 2018 andata in onda martedì 20 marzo. La grande novità è stata Valeria Marini, arrivata in palapa dopo l’annuncio di Alessia Marcuzzi. Una sorpresa inaspettata per i naufraghi di Cayo Cochinos. Valeria affronterà le prove previste, beneficiando di ricompense o subendo le eventuali penalizzazioni in caso di sconfitta. Da veterana dell’Isola, aveva partecipato nel 2012, ...

Valerio Scanu parla del canna-gate nella sua Isola dei Famosi : L’Isola 2018: Valerio Scanu parla del canna-gate Valerio Scanu intervistato dal sito Gay.it in occasione dell’uscita del suo ultimo singolo Ed io ha anche parlato dell’Isola dei Famosi e ovviamente di tutte le sue esperienze in tv. Innegabile infatti che Valerio è oggi amatissimo dal grande pubblico non solo per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, ma anche per aver partecipato in qualità di concorrente sia al ...

Isola dei Famosi - Valerio Staffelli nella bufera : 'Sei strafatto?' : Valerio Staffelli da 'paladino' del canna-gate alla bufera. L'inviato di Striscia la Notizia, che starebbe cercando di fare luce sul caso marijuana scoppiato all' Isola dei Famosi , sarebbe finito ...

Isola dei Famosi - Valerio Staffelli nella bufera : 'Sei strafatto?' : Valerio Staffelli da 'paladino' del canna-gate alla bufera. L'inviato di Striscia la Notizia, che starebbe cercando di fare luce sul caso marijuana scoppiato all' Isola dei Famosi , sarebbe finito ...

Isola dei famosi - l'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli sotto accusa : 'Ma sei strafatto?' : l'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli è finito nella bufera dopo aver pubblicato una foto su Instagram. Proprio lui che da giorni sta portando avanti l'inchiesta sul cannagate all'Isola ...

Striscia la notizia - gli inviati Valerio Staffelli e Max Laudadio in Honduras per indagare sull’Isola dei Famosi? Ecco come stanno davvero le cose : Valerio Staffelli e Max Laudadio di Striscia la notizia in Honduras per indagare sull’Isola dei Famosi? È una bufala Nessun viaggio in Honduras per Valerio Staffelli e Max Laudadio, gli inviati di Striscia la notizia. Nei giorni scorsi si è diffuso tale indiscrezione dopo le numerose indagini del programma di Antonio Ricci sull’Isola dei Famosi […] L'articolo Striscia la notizia, gli inviati Valerio Staffelli e Max Laudadio in ...

STRISCIA LA NOTIZIA VS Isola DEI FAMOSI/ Oggi nuove rivelazioni - Valerio Staffelli e Max Laudadio in Honduras : STRISCIA la NOTIZIA contro l'ISOLA dei FAMOSI 2018: Oggi nuove rivelazioni. Intanto Valerio Staffelli e Max Laudadio volano in Honduras. Le ultime notizie sulla nuova puntata(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:00:00 GMT)

Valerio Staffelli e Max Laudadio all'Isola dei Famosi 2018/ Striscia la Notizia indaga sul canna-gate : Come se gli ultimi audio raccolti non fossero abbastanza, Valerio Staffelli e Max Laudadio voleranno in Honduras alla ricerca della verità sul canna-gate all'Isola dei Famosi 2018(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:10:00 GMT)

Striscia - Valerio Staffelli e Max Laudadio da Barbara d'Urso/ Isola - audio choc : ora tocca ad Alessia Marcuzzi : Striscia, Valerio Staffelli e Max Laudadio da Barbara d'Urso: audio choc inedito a Domenica Live, la conduttrice passa la "patata bollente" ad Alessia Marcuzzi.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:59:00 GMT)

Valerio Scanu a Ballando con le Stelle? La nuova avventura con Milly Carlucci dopo L’Isola dei Famosi e Tale e Quale Show : Valerio Scanu a Ballando con le Stelle? Il cantante sardo potrebbe essere tra i volti del nuovo cast che prenderà parte alla pista da ballo più famosa d'Italia. Fervono i preparativi per la nuova edizione del varietà del sabato sera di Rai 1, capitanato come sempre da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. Un'occasione, quella di Valerio Scanu a Ballando con le Stelle, che potrebbe essere la definita consacrazione e riaffermazione del ...