Isola | succede dopo la vittoria di Nino Formicola | «Che tristezza» La foto che spiazza

“Signora Marcuzzi - questo tapiro è per lei”. Isola - Valerio Staffelli fa irruzione durante la diretta per consegnarlo direttamente alla padrona di casa. Ma dopo qualche istante succede un putiferio ed è la stessa Alessia a dover calmare tutti : Alessia Marcuzzi non ne può più e probabilmente è una dei pochi protagonisti di questa edizione dell’Isola che tornerà a casa felice, felice che tutto sia finito. Lo aveva dichiarato dalla Toffanin a Verissimo: “Non sono più riuscita a guardare Striscia la Notizia e tutti quei programmi che parlavano della mia Isola, ad un certo punto ho sentito la necessità di staccare”. Ieri poi la finale e l’incursione di Valerio Staffelli durante la ...

“Ecco perché Bianca Atzei non è dimagrita”. Isola dei Famosi - il retroscena : “Cosa succedeva lontano dalla telecamere”. Ed è proprio Filippo Nardi a spifferare tutto : Sono rimasti 5 naufraghi all’Isola dei Famosi: Amaurys Perez, Nino Formicola, Bianca Atzei, Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian. Solo uno di loro, alla fine, conquisterà il titolo di vincitore di questa 13esima, chiacchieratissima, edizione del reality di Canale 5. Fino a pochi giorni fa si dava per scontata la vittoria di Alessia Mancini, la ‘maestrina’ di Playa Dos, ma è stata fatta fuori nel corso della ...

“Tiratemi fuori subito!”. Pubblicità e - nel frattempo - la Palapa ‘esplode’. Succede l’incredibile all’Isola dei Famosi. Dopo quell’accusa pesantissima - Jonathan non si tiene più e vomita tutto. Alessia Marcuzzi e lo studio a bocca aperta : Forse pochi ci avrebbero scommesso, ma Jonathan Kashabian è riuscito a eliminare Alessia Mancini, la naufraga data per favorita da settimane ‘caduta’ al televoto con il 56% delle preferenze. E così, a un passo dalla finalissima, la ex Letterina ha salutato l’Honduras per sempre, perché si è rifiutata di continuare l’avventura come concorrente ‘sospesa’: “Ho una famiglia a casa che mi ...

“Ora che succede?…”. Isola : arrivano notizie su Amaurys Perez. Il naufrago è crollato e il trasporto in infermeria è stato inevitabile. Tanta la (motivata) preoccupazione e adesso si scopre la verità : Isola dei Famosi sempre più al cardiopalma. In queste ore i naufraghi si sono molto preoccupati per le sorti di Amaurys Perez, il primo finalista del reality che ha dovuto lasciare la spiaggia di corsa a causa di un malore. Il concorrente è stato prelevato dai medici che lo hanno condotto in infermeria per fare i dovuti accertamenti, lasciando i compagni di gioco nello sgomento più totale. Nel corso di questi mesi tra i famosi rimasti si ...

Isola dei famosi - il duro attacco di Barbara D’Urso. Ma che succede in Mediaset? Dopo le ostilità di Striscia la Notizia - ora anche Barbarella lancia frecciate alla Marcuzzi e al suo reality. Cosa non va secondo la conduttrice di Pomeriggio 5 : In casa Mediaset qualCosa non va. Dopo gli attacchi di Striscia la Notizia, ora anche Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 si mette ad attaccare l’Isola dei famosi, con quello che è sembrato un vero e proprio “processato”. In particolare, nel corso del suo programma la conduttrice di Canale5 ha commentato così quanto accaduto ieri sera nel reality show con Alessia Marcuzzi e Mara Venier. Riferendosi al duro sfogo di Jonathan contro Alessia ...

“Adesso basta - non è giusto!”. Isola dei Famosi - il dubbio su Nino Formicola. Ai telespettatori non è sfuggito il gesto nei confronti del comico e monta la polemica su quanto sta succedendo in Honduras : Dieci giorni alla fine del programma. E da una parte è meglio così. Sì perché da come si stanno mettendo le cose la produzione dell’Isola dei Famosi rischia di fare una figura peggiore della nazionale di Ventura, soffocata dagli scandali, dalla chiacchiere e dalle dicerie. Dal presunto spinello fumato da Francesco Monte in poi, Alessie e i naufraghi non hanno avuto tregua. Con Eva Henger nei panni di inquisitore e gli altri in quelli di ...

“Succederà in diretta”. Isola dei Famosi - il cerchio si stringe in vista della finalissima. E ne vedremo delle belle in puntata : “Questa sera Franco Terlizzi…” : Isola dei Famosi, siamo quasi in dirittura d’arrivo. delle tredici puntate previste siamo già arrivati all’undicesimo appuntamento che, come accaduto nelle ultime settimane, è in programma alle ore 21,30 circa del 3 aprile 2018, sempre su Canale 5. In studio ci saranno Alessia Marcuzzi, gli opinionisti Daniele Bossari e Mara Venier e la Gialappa’s band. C’è molta attesa, soprattutto per via del ‘caso Franco ...

“Una congiura sull’Isola dei Famosi”. La “santa alleanza” contro Valeria Marini : tra i naufraghi - la nuova arrivata non è ben vista. E mentre qualcuno finge simpatia - ecco rafforzarsi il fronte degli avversari. Cosa sta succedendo in Honduras : Che il suo sbarco sull’Isola dei Famosi sarebbe stato un momento topico di questa edizione 2018 era Cosa da mettere ampiamente in preventivo. Quello di Valeria Marini non è un nome come gli altri e la decisione della produzione di farla arrivare in Honduras è stata presa soprattutto per mischiare nuovamente le carte in vista di un finale di reality che a questo punto si preannuncia pepatissimo. Lei, la Valeriona nazionale, non ha ...

“Mollo!” Isola - Valeria Marini choc. Il programma sempre più nel caos. A poche settimane dalla fine dell’edizione 2018 una vera e propria bomba. Cosa sta succedendo : Non c’è pace per l’Isola dei Famosi. Ormai è guerra tra i naufraghi. Quando mancano infatti poche settimane alla chiusura dell’edizione 2018 ecco che un’altra bomba è pronta a scoppiare. Nel centro del mirino è finita Valeria Marini con una decisione che scatenerà non poche polemiche. La bionda ex prima donna del Bagaglino – che si era distinta anche tra le mura del Grande Fratello Vip – sarebbe pronta a lasciare. A lanciare la nuova ...

“Mi manchi…”. Isola : lacrime per Marco Ferri. Il naufrago rimprovera il suo compagno per il cambio di comportamento : “Non abbiamo più quello che c’era all’inizio”. È ferito e poi si mette a piangere e finalmente davanti alle telecamere qualcosa succede : All’Isola dei Famosi nascono amicizie, vere o presunte, dovute all’eccezionalità della situazione, o al fare spettacolo non è chiaro. Fatto sta che tra alcuni naufraghi sembrano essere sbocciati sentimenti molto genuini. Qualcuno poi è rimasto solo soletto. Prima è stato abbandonato da Francesco Monte, poi se ne è andata Paola Di Benedetto e adesso con l’uscita di Rosa Perrotta il famigerato quartetto si è ...

“Lo ha fatto prima della diretta”. Isola dei Famosi - in studio il gelo è totale. Durante la trasmissione - mentre gli occhi erano puntati sulla Marcuzzi furiosa - a uno dei vip succedeva qualcosa di molto imbarazzante che non è sfuggito agli spettatori più attenti. “Una bomba a orologeria” : L’ottava puntata de L’Isola dei Famosi è stata un bel caos. Alessia Marcuzzi ha perso la pazienza con Eva Henger che continuava a insistere per poter parlare del canna-gate. La padrona di casa, forse esagerando un po’, ha perso la testa e ha aggredito la Henger così: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai ...

Isola 2018 - eliminato PROPRIO LUI all'improvviso? Sta succedendo adesso! : Il gruppo contro Marco Ferri: sarà eliminato all'Isola 2018 nella prossima puntata? Il modello è in nomination con Jonathan e Simone, tutti uomini perché le donne, in netta minoranza, erano immuni. L'unico che escluderemmo per l'eliminazione è Jonathan, che al pubblico piace. Almeno per il momento. Se la giocano Marco e Simone, con l'unica differenza che il modello sta avendo negli ultimi giorni un atteggiamento che sta infastidendo un po' il ...

Nuovo abbandono all'Isola 2018? Sta succedendo tutto all'improvviso : Nelle ultime ore ci si sta chiedendo se Alessia Mancini lascia L'Isola dei Famosi 2018 oppure no: l'abbiamo vista fragile, nostalgica e intenzionata ad abbracciare prima del tempo i suoi famigliari, in primis sua figlia, avuta con Flavio Montrucchio. I giorni passano lentamente e Alessia sente sempre più forte la mancanza della bambina, motivo, questo, che l'ha spinta a pensare se sia giusto continuare a giocare nel reality show di Canale 5 ...