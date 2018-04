Isola dei Famosi | lo sfogo finale di Mara Venier | «Se la pijano ‘nder culo tutti!»

Isola dei Famosi 2018 : cosa salviamo e cosa no di questa edizione : La sabbia bianca, le acque cristalline, il riso da dividere, i cocchi da raccogliere, le nomination, le prove leader, le prove vantaggio, le lacrime dei parenti, la finale, «il vincitore è…». Il rito dell’Isola dei Famosi si ripete ogni anno come un sentiero conosciuto, gli attributi che ritornano, gli schemi che ricompaiono. Una volta era la novità, un’occasione per vedere le starlette senza trucco, senza la luce abbacinante ...

Isola dei Famosi 2018 - vince Nino Formicola. Sorpresa di Valerio Staffelli ad Alessia Marcuzzi. Lei : “Striscia mi ha fatto stare male” : Nino Formicola, il Gaspare che insieme con Zuzzurro fece ridere milioni di italiani negli Anni 80 e 90, ha vinto L’Isola dei Famosi con il 67% dei voti. Quella del comico è stata una lunga e incredula cavalcata verso la vittoria finale: prima sconfiggendo Francesca Cipriani, poi battendo Amaurys Perez e infine avendo la meglio su Bianca Atzei, che tra un pianto e l’altro si è posizionata al secondo posto. Concorrenza sbaragliata, ...

Nino Formicola vince la finale dell'Isola dei Famosi 2018 : il trionfo di Gaspare Video : Lunedì 16 aprile è andata in onda la finale dell’#Isola dei Famosi. Una puntata piena di colpi di scena in cui non sono mancante le polemiche. Uno dei momenti più emozionanti è stato sicuramente quello in cui Pietro Tartaglione ha deciso di fare la proposta di matrimonio a Rosa Perrotta. I due si sono conosciuti all’interno del programma Uomini e Donne e, a quanto pare, presto convoleranno a nozze. Anche Mara Venier, emozionata e sorpresa, ha ...

