Isola dei Famosi 2018 Ecco il Vincitore!

: Saggezza, esperienza, ironia e sano cinismo ??: @gaspareallisola VINCE L’#ISOLA DEI FAMOSI! ?? - IsolaDeiFamosi : Saggezza, esperienza, ironia e sano cinismo ??: @gaspareallisola VINCE L’#ISOLA DEI FAMOSI! ?? - trash_italiano : Per me Mara Venier vince l’#Isola dei Famosi. - IsolaDeiFamosi : 'Sei molto di più della tua taglia di reggiseno o dei tuoi boccoli biondi' ?? #Isola -

(Di martedì 17 aprile 2018) Il reality show L’deiè giunto al termine.chi si è aggiudicato il premio finale di 100.000 euro e la classifica finale, dal primo al quarto posto del reality. L’edizione dell’deiè terminata. Il vincitore del reality è stato, a furor di popolo, Nino Formicola, meglio conosciuto come Gaspare del noto duo comico. L’attore ha vinto contro Bianca Atzei, aggiudicandosi il 67% delle preferenze del televoto. Oltre alla grande emozione della gioia per la vittoria, Nino si porta a casa anche il premio destinato al vincitore dell’dei. Ovvero la somma di 100.000 euro metà dei quali, come ha dichiarato lo stesso durante la diretta, saranno devoluti in beneficenza. Seconda classificata dunque è stata Bianca Atzei, che ha anche cantato in diretta. Terzo posto per Amaurys Perez, che ha speso parole bellissime nei confronti ...