Salvini e un “terzo nome” : «Se condivide il programma» | Ipotesi di mandato a Casellati : Il leader della Lega: «A differenza di Di Maio non dico o governo io o non si fa niente». Su Forza Italia: forse qualcuno di loro pensa al Pd, ma io sono leale

Salvini : “Figura terza per premier? Se condivide programma perché no?” | Ipotesi mandato esplorativo alla Casellati : Salvini: “Figura terza per premier? Se condivide programma perché no?” | Ipotesi mandato esplorativo alla Casellati Salvini: “Figura terza per premier? Se condivide programma perché no?” | Ipotesi mandato esplorativo alla Casellati Continua a leggere

Governo - verso il mandato esplorativo Si rafforza l'Ipotesi della Casellati : Sergio Mattarella attendera' di sentire dalla viva voce dei leader in parlamento la loro posizione sulla crisi siriana, elemento fondamentale di una futura politica estera del paese, poi mercoledi' o al piu' tardi giovedi' Segui su affaritaliani.it

Verso il mandato esplorativo Si rafforza l'Ipotesi Casellati La decisione del Colle entro giovedì : Sergio Mattarella attendera' di sentire dalla viva voce dei leader in parlamento la loro posizione sulla crisi siriana, elemento fondamentale di una futura politica estera del paese, poi mercoledi' o al piu' tardi giovedi' Segui su affaritaliani.it

Fico - Casellati - Salvini : le tre Ipotesi di mandato per Mattarella : Al di là del siparietto di Berlusconi andato in scena ieri al termine della dichiarazione letta da Salvini al Quirinale, in Forza Italia si rimarca la disponibilità manifestata nera su bianco di ...

Fico - Casellati - Salvini : le tre Ipotesi di mandato per Mattarella : Al di là del siparietto di Berlusconi andato in scena ieri al termine della dichiarazione letta da Salvini al Quirinale, in Forza Italia si rimarca la disponibilità manifestata nera su bianco di aprire ad un confronto con M5s. Un atto di responsabilità nella direzione del dialogo auspicato dal Capo dello Stato. Ed è proprio al presidente della Repubblica che si affida Berlusconi. È vero che la coalizione al ...

Consultazioni Quirinale - Ipotesi governo per Mattarella/ Salvini-Di Maio - incarico Casellati o ‘Governissimo’ : Consultazioni, Fico e Casellati da Mattarella: il Colle "nessun progresso, o si trova accordo o deciderò su come uscire dallo stallo". governo M5s-Centrodestra o incarico a Casellati(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:23:00 GMT)

Mattarella : «Tempo scaduto Ipotesi Giorgetti o Casellati» : ROMA. «Passi avanti non se ne sono fatti e non c'è più tempo, anzi il tempo è finito. In Siria siamo sull'orlo della guerra e se nei prossimi giorni non...

Mattarella : tempo finito. Ipotesi Giorgetti o Casellati : Passi avanti non se ne sono fatti e non c'è più tempo, anzi il tempo è finito. In Siria siamo sull'orlo della guerra e se nei prossimi giorni non mi verrà prospettata una soluzione, mercoledì decido ...

Mattarella : tempo finito. Ipotesi Giorgetti o Casellati : Passi avanti non se ne sono fatti e non c'è più tempo, anzi il tempo è finito. In Siria siamo sull'orlo della guerra e se nei prossimi giorni non mi verrà...

Palazzo Chigi senza maggioranza : Ipotesi incarico a Casellati o a Fico : Il tempo scorre ma i veti restano e il secondo giro di consultazioni di domani e dopodomani al Quirinale rischia di trasformarsi in una poco utile passarella che non farà certo piacere al...

Palazzo Chigi senza maggioranza : Ipotesi incarico a Casellati o a Fico : Il tempo scorre ma i veti restano e il secondo giro di consultazioni di domani e dopodomani al Quirinale rischia di trasformarsi in una poco utile passarella che non farà certo piacere al presidente ...

Elisabetta Casellati : "Strappo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi? Ipotesi che non è nelle cose" : Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, sarà la prima a salire al Quirinale da Sergio Mattarella per le consultazioni in vista della formazione di un nuovo governo. La seconda carica dello Stato, in una lunga intervista al Messaggero, esclude uno strappo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (come auspicato dai 5 stelle): È un'Ipotesi che non è nelle cose - dice - C'è un comune sentire".Casellati si ...