Inzaghi | “corsa Champions? Pensiamo solo alla Fiorentina”

(Di martedì 17 aprile 2018) “Non dobbiamo pensare alle sei partite che mancano, maprossima, in questo momento la cosa fondamentale è offrire una buona prova a Firenze”. Dopo il pareggio nel derby contro la Roma, la Lazio è prontatrasferta del Franchi con la Fiorentina, tappa fondamentale nella rincorsa a un posto, come ricorda in conferenza stampa a Formello il tecnico Simone. “Giocheremo contro una formazione che ha subìto un gol nelle ultime 7 sfide. La compagine viola è reduce da 5 vittorie ed un pareggio, vantano ottimi giocatori che hanno aiutato la squadra -avverte il mister-. Pioli lo conosco ed è molto preparato, ha dato una fisionomiasua formazione. Dovremo offrire una prestazione molto attenta”. Tra le fila biancocelesti è probabile l’assenza di Ciro Immobile. “Se non dovesse giocare titolare, ho Caicedo e Nani che si ...