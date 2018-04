Intervista il pilota di enduro | e la sgommata la ricopre di fango | “Un bimbo sporco è un

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 aprile 2018) Milea Mazur, corrispondente sportiva edi motocross, stando Grzesiek Kargul durante una gara disulla lunga distanza che si snoda a Lidzbark Warminski in Polonia. Giusto il tempo di commentare lo svolgimento della gara e Grzesiek riparte a tutto gas, sollevando ilche travolge la povera corrispondente. Nonostante l’infangata, Milea non sembra perdere il sorriso e in una foto sul profilo Instagram “tagga” Kargul, definendolo make-up specialist e aggiungendo che: “ Un bambinoè un bambino felice” L'articoloildi, e laladi: “Unè unfelice” proviene da Il Fatto Quotidiano.