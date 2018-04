Inter | Suning sbarca in Italia Zhang | ' Vendiamo le maglie di Juve e Milan'

Inter - accordo Suning-Beko : in vendita nuovi prodotti col marchio nerazzurro : Nuovo accordo per Suning in chiave Inter: annunciata una partnership con Beko che riguarderà anche la società nerazzurra. L'articolo Inter, accordo Suning-Beko: in vendita nuovi prodotti col marchio nerazzurro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cina - domani il governo decide sugli investimenti all'estero nello sport : apertura per Suning e il 'metodo Inter' : investimenti nello sport - Il quotidiano cinese anticipa i tempi che verranno deliberati nel corso della giornata con la conferma che nel board del governo non ci sarà un 'ministro dello sport' e che,...

Inter - l’ad Antonello : “I piani non cambiano : Suning non smobilita” : "Siamo sorpresi che si sia arrivati a parlare di smobilitazione: i nostri piani non sono cambiati", ha dichiarato l'ad nerazzurro L'articolo Inter, l’ad Antonello: “I piani non cambiano: Suning non smobilita” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Zhang mette a tacere le polemiche : Suning indica la rotta da seguire : ... "Credo che la gente non si stia rendendo conto della confusione che sta generando: questo però non ci fermerà e non ci impedirà di andare avanti, di lottare e di diffondere nel mondo la nostra ...

Inter - Zhang mette a tacere le polemiche : Suning indica la rotta da seguire : L'Inter si prepara a vivere la fase più delicata della stagione, con la corsa per il quarto posto che entrerà nel vivo. Nel giro di una settimana infatti, la squadra allenata da Luciano Spalletti sarà chiamata a sfidare il Verona a San Siro, per poi recuperare il derby contro il Milan e far visita al Torino di Mazzarri.Tre sfide molto importanti che potranno rivelarsi decisive per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Nel ...

Suning smentisce la cessione dell’Inter : «Mai pensato a queste cose» : Secondo il Corriere della Sera il colosso cinese avrebbe intenzione di cedere la sua quota nel club per almeno 600 milioni. L'articolo Suning smentisce la cessione dell’Inter: «Mai pensato a queste cose» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Suning non ha più scuse : nuovo Fair-play Uefa e la Cina riapre i rubinetti : Inoltre, secondo il Financial Times , grazie all'indebolimento del dollaro statunitense e al buon andamento dell'economia nazionale, la Cina ha allentato i controlli sull'uscita di capitali all'...

Inter - Suning apprezza Spalletti - ma senza Champions il tecnico rischia : Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport , che spiega come l'ex giallorosso, contrariamente ai suoi predecessori, sia stato bravo a tenere il gruppo compatto nei momenti più complicati della ...

Inter - VIA SABATINI : DIVORZIO UFFICIALE CON SUNING/ L'ad Antonello : "Scelta personale" : INTER, via SABATINI: DIVORZIO UFFICIALE con SUNING. Oriali è l'uomo giusto per squadra e società? Le ultime notizie sulL'addio del direttore tecnico e il possibile successore(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 21:15:00 GMT)