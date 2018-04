Inter | Spalletti | ' La squadra mi è piaciuta | Gagliardini ci mancherà'

Inter - Spalletti non si accontenta : il tecnico tira le orecchie ad Icardi : Successo per l’Inter contro il Cagliari, continua la corsa Champions. Ecco le parole di Luciano Spalletti ai microfoni di Premium Sport: “Tutto sommato stasera abbiamo fatto una buona partita. Karamoh? È un calciatore forte, dal punto di vista dell’estro e delle fiammate ti secca, sotto l’aspetto della finalizzazione, dell’equilibrio, del ragionamento, ha gli stessi connotati del calciatore che ha grandi intuizioni, ...

Spalletti - l'Inter mi è piaciuta : A Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti sintetizza così la vittoria della sua squadra con il Cagliari a San Siro: Icardi? ''Sono contento per i 25 gol, anche se immagino che sia ...

Carli su Inter-Cagliari e Spalletti : ... il direttore sportivo dei sardi Marcello Carli ha parlato a 'Premium Sport'. Il dirigente ha affermato: 'Ho trovato un gruppo fantastico, spero che anche stasera facciano una grande prestazione. ...

Inter-Cagliari alle 20.45 La Diretta Spalletti cerca il sorpasso su Roma e Lazio : La 33esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo del martedì sera a San Siro tra Inter e Cagliari: i nerazzurri vengono dal pareggio di Bergamo di sabato scorso, e proseguono la lotta per ...

Inter-Cagliari 0-0 LIVE - la squadra di Spalletti non può sbagliare : Inter-Cagliari 0-0 LIVE, la squadra di Spalletti non può sbagliare – Prende il via la 33^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Cagliari, partita molto importante per la classifica. La squadra di Luciano Spalletti è alla ricerca di punti per la zona Champions League, quella di Diego Lopez per la salvezza. Ecco le scelte dei due allenatori, si tratta di una partita che può valere una stagione. Sorprese di formazioni per i ...

Inter-Cagliari alle 20.45 La Diretta Spalletti cerca il sorpasso su Roma e Lazio : La 33esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo del martedì sera a San Siro tra Inter e Cagliari: i nerazzurri vengono dal pareggio di Bergamo di sabato scorso, e proseguono la lotta per ...

La tentazione di Spalletti : cambiare l'Inter per ritrovare il gol perduto : l'Inter ha bisogno di punti e di gol dopo gli ultimi risultati negativi e Spalletti pensa ad un cambio di modulo: «Nel finale la differenza la fa il carattere, il mondo è pieno di meteore»

Inter - il piano di Spalletti per aggirare il 'fortino' del Cagliari Video : Sei partite per decidere il proprio destino: non sono più permessi passi falsi se si vuole raggiungere l’ambita qualificazione alla Champions League. L’#Inter è quinta, ad un solo punto da Lazio e Roma che hanno pareggiato il derby della Capitale. Poco più sotto c’è il Milan, che per #Spalletti non è ancora del tutto fuori dai giochi [Video], nonostante le sette lunghezze in meno. Il tecnico di Certaldo riconosce che i nerazzurri, con solo due ...

Inter - il piano di Spalletti per aggirare il 'fortino' del Cagliari : Sei partite per decidere il proprio destino: non sono più permessi passi falsi se si vuole raggiungere l’ambita qualificazione alla Champions League. L’Inter è quinta, ad un solo punto da Lazio e Roma che hanno pareggiato il derby della Capitale. Poco più sotto c’è il Milan, che per Spalletti non è ancora del tutto fuori dai giochi, nonostante le sette lunghezze in meno. Il tecnico di Certaldo riconosce che i nerazzurri, con solo due pareggi ...

SPALLETTI SCUOTE L'Inter/ "Non sono preoccupato per i gol - ma la squadra deve dare di più" : Serie A, SPALLETTI SCUOTE L'INTER: "Non sono preoccupato per i gol, ma la squadra deve dare di più" Il tecnico parla alla vigilia del match dei nerazzurri contro il Cagliari(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 01:40:00 GMT)

Inter - Spalletti : "Vincere col Cagliari. Rafinha? Non si preoccupi del gol sbagliato" : La conferenza stampa del tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter-Cagliar: "Non c'è più niente da gestire"

Inter - Spalletti : 'Gol? Solo tre squadre hanno fatto meglio...' : Il mondo - ha proseguito il mister nerazzurro - è pieno di meteore, fai una cosa bene e ti riempiono di titoli. Ma la classifica vuole che tu lo faccia sempre '. Spalletti è tornato sulla prestazione ...

Inter - Spalletti : "Stiamo segnando pochi gol? Voglio di più da tutti" : Cagliari e Chievo per ritornare a vincere, riprendere il ritmo Champions e non arrivare alla sfida del 28 contro la Juve - che quel giorno potrebbe anche festeggiare lo scudetto - con l'acqua alla ...

Inter-Cagliari - Spalletti : “Obbligatorio vincere. Non possiamo gestire più nulla”. Lopez ne convoca 22 : Inter-Cagliari, Spalletti- Chiusa la 32^ giornata è già tempo di voltare pagina e pensare alla 33^ giornata. Si parte domani sera con Inter-Cagliari, turno infrasettimanale. Luciano Spalletti è intervenuto in maniera decisa in conferenza stampa. “OBBLIGATORIO VINCERE…” Il tecnico ha così commentato: “Ci eravamo creati la possibilità di gestire qualcosa, ce la siamo giocata. Restano […] L'articolo Inter-Cagliari, ...