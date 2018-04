Inter | Sabatini lancia la bomba | “ecco perchè sono andato via”

Sabatini : "L'addio all'Inter è stato dolorosissimo" : Non pensavo, a certe condizioni, di poter essere utile a una squadra che merita un lavoro diverso da quello che avrei potuto sviluppare qui'. Dopo qualche settimana di riflessione, Walter Sabatini ...

Sabatini : 'L'addio? Non potevo fare il mio calcio. L'Inter aveva bisogno di un lavoro diverso - chiedo scusa ai tifosi' : L'ex dirigente dell'area sportiva di Suning ed ex-uomo mercato delL'Inter , Walter Sabatini , ha parlato ai microfoni di Sky Sport della fine dell'avventura professionale con la proprietà nerazzurra: 'Perchè ho lasciato? Perchè non pensavo, a certe condizioni, di poter essere utile a una squadra che merita un lavoro diverso ...

Inter scatenata anche senza Sabatini : Ausilio vicino a un nuovo colpo Video : La stagione dell'#Inter è stata sicuramente positiva fino a questo momento. Nonostante una crisi profonda durata tre mesi, infatti, i nerazzurri sono in piena lotta per l'obiettivo prefissato a inizio stagione: la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il pareggio di ieri nel derby di Milano contro il Milan [Video], infatti, la squadra di Luciano Spalletti è quarta in classifica a 59 punti, ad un punto dalla Roma terza e con due ...

Inter - Bonolis : 'L'addio di Sabatini? Trame reciproche non banali. Il gol di Ronaldo? Ieri l'Ascoli ha dato battaglia al Real' : Intervistato da RMC Sport, il conduttore televisivo, Paolo Bonolis, è tornato sull'addio di Walter Sabatini all'Inter ed ha ironizzato sulla vittoria del Real Madrid ai danni della Juventus. L'addio di Sabatini preoccupa?...

Inter - Ausilio a tutto campo : l’addio di Sabatini ed il futuro di Icardi : “Mi è dispiaciuto l’addio di Sabatini: con lui avevo un buon rapporto e sono stato spiazzato più che altro dai tempi in cui è stata presa questa decisione”. Sono le parole del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio ai microfoni di Premium Sport sul divorzio tra l’Inter e Walter Sabatini. “Siamo contenti del lavoro di Spalletti – dice Ausilio riferendosi al tecnico nerazzurro – vediamo ...

Inter - Spalletti : "Sabatini? Spiace. Io l'anno prossimo sarò ancora qui" : "Non sono in scadenza - dice Spalletti -, coi direttori abbiamo iniziato a pianificare l'estate, e l'anno prossimo io sarò l'allenatore dell'Inter. Se firmerò presto il rinnovo? I contratti servono a ...

Inter-Hellas Verona - Spalletti LIVE : 'Allenerò qui il prossimo anno. Sabatini? Dispiace' : Ripartire dal netto successo ottenuto al Ferraris contro la Sampdoria per riprendere il cammino Champions: obiettivo chiaro in casa Inter in vista della sfida contro l'Hellas Verona, match che si ...

Inter - Sabatini aveva fatto saltare un altro arrivo in dirigenza : Secondo Sport Mediaset , l'arrivo di Walter Sabatini un anno fa alla guida dell'area tecnica di Suning e dell'Inter ha fatto saltare il ritorno di Lele Oriali . Adesso, con l'addio di Sabatini, si riaprono le ...

Moratti tira le orecchie all’Inter : “Sabatini è una grande perdita” : L’Inter pensa alla giornata di campionato ma nelle ultime ore ha tenuto banco l’addio con Walter Sabatini, tra i motivi della rescissione consensuale i risultati e qualche errore di troppo sul mercato. Secondo quanto riporta l’ex presidente Moratti si tratta però di una perdita pesante per l’Inter: “Suning avrà la forza di andare avanti comunque, ma l’Inter sarà impoverita dalla sua assenza. Io sono un tifoso ...