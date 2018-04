Inter - il piano di Spalletti per aggirare il 'fortino' del Cagliari : Sei partite per decidere il proprio destino: non sono più permessi passi falsi se si vuole raggiungere l’ambita qualificazione alla Champions League. L’Inter è quinta, ad un solo punto da Lazio e Roma che hanno pareggiato il derby della Capitale. Poco più sotto c’è il Milan, che per Spalletti non è ancora del tutto fuori dai giochi, nonostante le sette lunghezze in meno. Il tecnico di Certaldo riconosce che i nerazzurri, con solo due pareggi ...

M5S - Di Maio e il piano per il governo : alla Lega di Salvini Economia e Interni : Due i dicasteri chiave, in particolare, che potrebbero vedere alla guida personalità «concordate» ma indicate di fatto dalla Lega: si tratta di Economia e Interno. E ovviamente la squadra di governo ...

Consultazioni : pressato dalle scadenze Internazionali - dopo il fallimento del piano Salvini-Di Maio - Mattarella prenderà la sua iniziativa : pre-incarico o esploratore : C'è, al tempo stesso, la constatazione di un fallimento (con annesse responsabilità), e una sfida, nelle parole che Sergio Mattarella pronuncia al termine del secondo giro di Consultazioni. La constatazione dei "mancati progressi" dei partiti che, a quaranta giorni dal voto, si sono mostrati incapaci non solo di dar vita a un governo, ma anche di innescare un minimo di trattativa consapevole, in grado di ricondurre veti, calcoli e ...

Universiadi - ok al piano Interventi : lavori dal San Paolo alla Scandone : Il commissario straordinario per le Universiadi di Napoli 2019, Luisa Latella, ha firmato il decreto con il quale viene approvato il piano interventi per la realizzazione della manifestazione. Gli ...

Altobelli : 'Icardi nella top 5 del mondo - ma all'Inter serve un piano B' : L ui è tra i top 5 al mondo. Cosa serve per sopperire ai passaggi a vuoto di Icardi e Perisic? Bisognerebbe avere un piano B che consisterebbe nell'avere centrocampisti in grado di inserirsi e ...

Inter - Ligabue incontra Spalletti : ad Appiano Gentile è Luciano & Luciano : Un ospite di spessore ad Appiano Gentile per l'Inter di Luciano Spalletti. Un cantautore amato e apprezzato in tutto il mondo e noto Interista: Luciano Ligabue. Luciano & Luciano, come annunciato dall'Inter su Twitter. Foto, sorrisi e regali per Ligabue, che ha assistito all'ultimo allenamento dei nerazzurri in vista ...

Inter - ecco il piano per tenere Rafinha : Inter: pronto il piano per tenere Rafinha . Secondo il Corriere dello Sport , il club nerazzurro non riscatterà il centrocampista brasiliano a giugno, ma poi lo tratterà al ribasso col Barcellona per scendere sotto i 30 milioni di euro, facendo leva sulla volontà del ...

Tim - Calenda : 'Piano di Elliott coincide con l'Interesse pubblico' : 'È un progetto coincidente con quello che noi intendiamo fare per l'interesse pubblico'. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, interpellato sul progetto di Elliott per Tim, ...

Maltempo Basilicata - emergenza neve gennaio 2017 : operativo il piano di Interventi : E’ operativo il piano degli interventi urgenti, per un importo complessivo di 10,1 milioni di euro, per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 2 al 18 gennaio 2017 nel territorio lucano. Lo ha reso noto il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, Donato Viggiano, nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza in questione. Il piano, per il quale la Regione Basilicata ha ...

Milan-Inter - Steven Zhang Jr. ad Appiano carica i nerazzurri in vista del derby : Steven Zhang torna a Milano. E ad Appiano Gentile, un ritorno con vista derby. Il figlio del patron nerazzurro ha voluto dare la carica per Milan-Inter di domenica sera, una sfida a cui la proprietà ...

Inter - Zhang jr ad Appiano : ANSA, - MILANO, 1 MAR - Steven Zhang torna a Milano e ad Appiano Gentile in vista del derby. Il figlio del patron dell'Inter - che nelle ultime due settimane era rimasto piuttosto appartato " assiste ...

'Piano fortissimo' - Masterclass Internazionale : ... ingresso libero Dal 22/02/18 al 18/03/18 Per maggiori informazioni Telefono: +39-392-3293266 Email: pianosacile@gmail.com Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario Frankenstein ovvero il Prometeo ...