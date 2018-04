Inter | Gagliardini fuori in barella | problema alla coscia destra

Diretta/ Inter Cagliari - risultato live 1-0 - info streaming video e tv : Gagliardini esce per infortunio : Diretta Inter Cagliari: info streaming video e tv, per i nerazzurri tre partite consecutive senza vincere e segnare, servono punti per il 4posto.

Infortunio Gagliardini - Inter nei guai : si ferma il centrocampista : Infortunio Gagliardini, Inter nei guai: si ferma il centrocampista – Si sta giocando il primo match della 33^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Cagliari. Nerazzurri subito in vantaggio, la sblocca Cencelo con un tiro cross su calcio piazzato che ha sorpreso gli ospiti. Poco prima la fine del primo tempo tegola per la squadra di Luciano Spalletti, problema muscolare per Gagliardini costretto a lasciare il campo, al suo ...

Inter - Gagliardini : 'Stiamo facendo vedere buone trame - ora dobbiamo segnare. Sul gol annullato a Icardi...' : Roberto Gagliardini , centrocampista dell' Inter , è Intervenuto a Premium Sport nell'Intervallo del derby contro il Milan : 'Stiamo giocando, penso, una bella partita. Stiamo facendo vedere delle buone trame, ora dobbiamo trovare il gol. Gol annullato? Se era fuorigioco è ...

Inter : Ramires non sarebbe servito - riscatto per Brozovic e Gagliardini : Eppure, proprio contro una delle squadre più organizzate al mondo, entrambi sono riusciti a sfoderare una prestazione all'altezza del grande palcoscenico di San Siro. Una rondine non fa primavera e ...