Inter-Cagliari | sfottò a Buffon | il coro esilarante dei nerazzurri

Serie A : Inter-Cagliari 4-0 : ANSA, - ROMA, 17 APR - L'Inter batte il Cagliari 4-0 , 1-0, nell'anticipo della 33/a giornata del campionato di Serie A. In gol Cancelo , 3' pt, , Icardi , 4' st, , Brozovic , 15' st, e Perisic , 45' ...

Calcio - Serie A : Inter-Cagliari 4-0 - i nerazzurri calano il poker a San Siro e sono terzi in classifica : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DI Inter-Cagliari Grande prova dell’Inter di Luciano Spalletti nell’anticipo serale del turno infrasettimanale della 33esima giornata del campionato di Calcio di Serie A. A San Siro i nerazzurri si sono imposti con un perentorio 4-0 contro il Cagliari esibendo un gioco a tratti spettacolari e grande organizzazione di gioco. Padroni di casa subito in rete grazie ad un Calcio piazzato di Cancelo ...

L'Inter è spietata : Cagliari ko 4-0 e terzo posto in classifica : L'Inter di Luciano Spalletti conferma quanto di buono fatto vedere negli ultimi due mesi, vince nettamente per 4-0 contro il Cagliari di Diego Lopez, senza subire un tiro in porta, e si prende il terzo posto in solitaria in attesa della partite di Roma e Lazio, rispettivamente contro Genoa in casa e Fiorentina in trasferta. I gol di Cancelo, al primo con la maglia delL'Inter, Icardi, al 25esimo stagionale in campionato, di Brozovic, sempre più ...

Anticipo serie A - Inter-Cagliari 4-0 : 22.40 L'Inter si prende il 3° posto nell'Anticipo del turno infrasettimanale. Pronti-via: punizione di Cancelo sulla fascia destra,Icardi manca l'intervento ma Cragno si lascia superare dalla traiettoria (3'). Acquisito il vantaggio,i nerazzurri insistono. Karamoh due volte impreciso (la seconda scheggia la traversa). Perisic contenuto da Cragno,che è bravo anche su Rafinha.Sardi impalpabili,gara decisa a inizio ripresa:Rafinha smarca ...

