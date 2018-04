Iniziativa di solidarietà verso il popolo del Venezuela | a Villa Sant’Angelo L’Aquila

Il "ticket sospeso" per i pazienti bisognosi. L'Iniziativa di uno studio medico napoletano : "Vogliamo incentivare la solidarietà" : Un ticket sanitario "sospeso" per i pazienti più bisognosi. Dopo il caffè (la pizza e altri generi alimentari), in provincia di Napoli, a Frattamaggiore, uno studio medico di base offre la possibilità di aiutare i più bisognosi a pagare le prestazioni sanitarie. Non chiamatela "elemosina", sottolinea il dottor Luigi Costanzo, che condivide con Francesco e Luigi Del Prete lo studio medico Humanitas. Come funziona lo ...