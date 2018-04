Infortunio Immobile | che tegola | gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio

calcioweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) “Non dobbiamo pensare alle sei partite che mancano, ma solo alla prossima, in questo momento la cosa fondamentale è offrire una buona prova a Firenze”. Dopo il pareggio nel derby contro la Roma, laè pronta alla trasferta del Franchi con la Fiorentina, tappa fondamentale nella rincorsa a un posto Champions, come ricorda in conferenza stampa a Formello il tecnico Simone Inzaghi. “Giocheremo contro una formazione che ha subìto un gol nelle ultime 7 sfide. La compagine viola è reduce da 5 vittorie ed un pareggio, vantano ottimi giocatori che hanno aiutato la squadra -avverte il mister-. Pioli lo conosco ed è molto preparato, ha dato una fisionomia alla sua formazione. Dovremo offrire una prestazione molto attenta”. Tra le fila biancocelesti è probabile l’assenza di Ciro. “Se non dovesse giocare titolare, ho Caicedo e Nani che si impegnano sempre al massimo: la scelta ...