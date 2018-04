Infortunio Gagliardini | Inter nei guai | si ferma il centrocampista

calcioweb.eu

: @fasulo_antonio Se andrete in champions è per l’infortunio di Gagliardini.... una sega senza confini - max_peds : @fasulo_antonio Se andrete in champions è per l’infortunio di Gagliardini.... una sega senza confini - Michele03848712 : RT @Cinesiani: Gagliardini che finge l'infortunio per potersi andare a vedere tranquillamente la finale di coppa Italia della sua Juve. Sti… - aammaturo : RT @int3rsupr3macy: Con l'infortunio di Gagliardini, molto probabilmente finiremo la stagione con soli 3 centrocampisti: Borja Valero, Broz… -

(Di martedì 17 aprile 2018)nei: siil– Si sta giocando il primo match della 33^ giornata del campionato di Serie A, in campoe Cagliari. Nerazzurri subito in vantaggio, la sblocca Cencelo con un tiro cross su calcio piazzato che ha sorpreso gli ospiti. Poco prima la fine del primo tempo tegola per la squadra di Luciano Spalletti, problema muscolare percostretto a lasciare il campo, al suo posto Borja Valero. Il calciatore molto preoccupato, previsti accertamenti nelle prossime ore ma l’è in ansia per le condizioni del calciatore nerazzurro. L'articolonei: siilsembra essere il primo su CalcioWeb.