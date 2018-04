Incinta e firma un contratto a tempo indeterminato

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) Delia Barzotti, dipendente della società triestina Cpi-Eng, aspetta un bambino. E quando l'ha comunicato al suo capo, lui l'ha assunta a. Quando la ragazza ha scoperto la gravidanza aveva paura di confessarlo al suo datore di lavoro, Christian Bracich, proprietario dell'azienda di ingegneria e progettazione meccanica. Delia avevato ilun anno prima ed era stata assunta adeterminato, come riporta SkyTg24. Appena saputo del nuovo bambino, il datore di lavoro le ha proposto un, perché per lui "contano le persone, non i numeri". La filosofia aziendale di Bracich valorizza le persone e incentiva i lavoratori a costruirsi una famiglia. Una posizione anomala nel panorama lavorativo odierno, che rende straordinario un gesto che dovrebbe essere considerato logico e normale. Per il proprietario della Cpi-Eng quello che ha ...