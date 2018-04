: “Sono rimasto folgorato perché dove lavoravo non c’era il salvavita e ho perso un braccio”. Matteo, dopo 8 anni, no… - redazioneiene : “Sono rimasto folgorato perché dove lavoravo non c’era il salvavita e ho perso un braccio”. Matteo, dopo 8 anni, no… - repubblica : Incidenti sul lavoro: operaio schiacciato da un rotolo di ferro a Bergamo, è grave [news aggiornata alle 18:35] - repubblica : Incidenti sul lavoro: grave nel lodigiano un 64enne investito da bitume bollente [news aggiornata alle 18:19] -

Uno di 25 anni è morto dopo essere caduto da un ponte ripetitore di telefonia mobile in contrada Graci-Fondachello nel territorio del comune di Castrofilippo (AG), della cui manutenzione si stava occupando. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. In un altro incidente, avvenuto nello stabilimento di Potenza della Dalmine Logistic Solutions, ha perso la vita uno di 40 anni. In corso indagini della polizia per accertare le cause del mortale incidente. Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato 8 ore di sciopero,(Di martedì 17 aprile 2018)