Incendio nel veronese | ancora al lavoro i vigili del fuoco

Grenfell Tower - l'Incendio alimentato dai pannelli infiammabili - : Un rapporto redatto da Bre group, un gruppo di ricercatori e ingegneri cui la Met Police di Londra ha chiesto di fornire un parere, ha confermato nella scarsa qualità dei materiali usati per il ...

Incendio nel Veronese : fiamme in un’azienda per il trattamento di rifiuti : Un vasto Incendio e’ divampato nella zona industriale di Povegliano Veronese in un capannone della Sev, un’azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti. I Vigili del fuoco sono impegnati a spegnere l’enorme rogo scoppiato in mattinata; la densa colonna di fumo nero che si alza dall’azienda e’ visibile fino alla periferia di Verona. Sul posto siu trovano anche i carabinieri della Compagnia di Villafranca di ...

Incendio nella ditta che gestisce rifiuti : “State in casa con le finestre chiuse” : Un grosso Incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, domenica 15 aprile a Povegliano Veronese. Il rogo, divampato nella la ditta Sev, dedita alla gestione dei rifiuti, è stato...

Reggio Calabria - Incendio nella tendopoli dei migranti : arrestata una nigeriana. “È la mandante. Ha punito rivale in amore” : Stava rientrando dalla Francia ma l’hanno arrestata a Courmayeur, vicino al traforo del Monte Bianco dove le è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di concorso in strage con l’aggravante “di aver agito per motivi abietti e futili ed aver profittato delle circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la privata difesa”. È finita in carcere Lise Emike Potter, la nigeriana di 47 anni che, secondo la procura di Palmi, è ...

New York - morto carbonizzato dalle fiamme nella Trump Tower. L'8 gennaio c'era stato un altro Incendio : Un uomo è morto per le ferite riportate a seguito di un incendio alla Trump Tower di New York, lo rende noto il Dipartimento dei vigili del fuoco di New York. L'uomo è...

Incendio nella Trump Tower a New York - un morto : ANSA, - WASHINGTON, 8 APR - Un Incendio si è sviluppato al 50/mo piano della Trump Tower a New York causando la morte di una persona e il ferimento in maneira lieve di almeno quattro pompieri. La ...

Incendio nella Trump Tower a New York - 2 - : ANSA, - WASHINGTON, 8 APR - Un Incendio si è sviluppato al 50/mo piano della Trump Tower a New York. Cinque i feriti: un civile, che versa in gravi condizioni, e almeno quattro pompieri, leggermente ...

Incendio nel milanese - muore un Vigile del Fuoco : il suo “spirito di abnegazione e l’impegno civile un esempio per tutti” : Paolo Festa è Vigile del Fuoco effettivo e sindaco di Pieve Emanuele, la cittadina dove era pompiere volontario Pinuccio La Vigna, morto ieri spegnendo un Incendio a San Donato. “Conosco tutti i ragazzi del distaccamento – ha detto all’ANSA – e sono andato a parlare con loro. C’e’ una sensazione di disagio forte ma anche tanta voglia di andare avanti. Ragazzi che erano li’ in servizio ieri li ho trovati ...

Incendio nel Milanese : il rogo potrebbe essere partito da un corto circuito di un’auto [FOTO] : 1/45 Claudio Furlan/LaPresse ...

Incendio San Donato Milanese nel capannone Rykem/ Vigile del fuoco morto nell'azienda di detersivi : San Donato Milanese, Vigile del fuoco muore in capannone in fiamme: pompiere schiacciato dal crollo del tetto. Un Incendio è divampato in un’azienda di vendita di detersivi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:23:00 GMT)

Crolla il tetto - vigile del fuoco muore nell'Incendio di un'azienda nel Milanese : Quando alle 21 di venerdì scatta l'allarme per un incendio in un'azienda di San Donato Milanese, Pinuccio La Vigna - quarantanove anni, vigile del fuoco volontario - si è...