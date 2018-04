In manette per voto di scambio un deputato regionale siciliano

Scattano le manette per un vecchio concorrente del Grande Fratello Video : Ci troviamo a Bergamo, dove un #concorrente delle edizioni meno recenti del #Grande Fratello è stato arrestato dalle autorita' locali per avere usato violenza contro la propria compagna e per averla minacciata ripetutamente. L'ex concorrente in questione, Kiran Maccali, di 31 anni, non sarebbe nuovo alle forze dell'ordine e negli ultimi giorni avrebbe fatto parlare molto di sé, soprattutto dopo avere ripetutamente minacciato la ex fidanzata che ...

Scattano le manette per un vecchio concorrente del Grande Fratello : Ci troviamo a Bergamo, dove un concorrente delle edizioni meno recenti del Grande Fratello è stato arrestato dalle autorità locali per avere usato violenza contro la propria compagna e per averla minacciata ripetutamente. L'ex concorrente in questione, Kiran Maccali, di 31 anni, non sarebbe nuovo alle forze dell'ordine e negli ultimi giorni avrebbe fatto parlare molto di sé, soprattutto dopo avere ripetutamente minacciato la ex fidanzata che si ...

Arrestati i presunti responsabili del panico di Piazza San Carlo - 8 persone in manette : Operazione della questura e della procura di Torino contro le persone sospettate di avere scatenato il panico in Piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid. Si tratta di otto persone per le quali si sta procedendo all'arresto.Secondo quanto si apprende, è un gruppo che tentò di mettere a segno delle rapine spruzzando dello spray urticante. A ...

Arrestati i responsabili del panico di Piazza San Carlo - 8 persone in manette : Operazione della questura e della procura di Torino contro le persone sospettate di avere scatenato il panico in Piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid. Si tratta di otto persone per le quali si sta procedendo all'arresto.Secondo quanto si apprende, è un gruppo che tentò di mettere a segno delle rapine spruzzando dello spray urticante. A ...

Torino - arrestati gli autori del panico in piazza San Carlo : otto in manette. «Usarono spray urticante per compiere rapine» : Torino - Operazione della questura e della procura di Torino contro le persone sospettate di avere scatenato il panico in piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della...

Milano - furti per oltre 300mila euro : 5 in manette : I carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno fermato cinque cittadini peruviani, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti. L'indagine ha ...

Incastrata della videosorveglianza - 47enne finisce in manette per furto aggravato : La donna è stata identificata dai carabinieri della compagnia di Larino quale responsabile di un 'colpo' in una ditta di produzioni agricole. L'episodio è avvenuto a Rotello ROTELLO. Accusata di furto ...

“Lei è in arresto”. In manette per un pizza : no - non è uno scherzo. A 24 anni finisce in galera così - in maniera talmente assurda da non sembrare vera. Niente errori - però : se l’è davvero meritato : Quando pensiamo alla pizza ce la immaginiamo bella fumante, servita sul piatto a cena e pronta ad essere fatta a fette e mangiata di gusto, con la mozzarella filante e la gli ingredienti belli pronti sotto i nostri occhi. Oppure, quando l’espressione che leggiamo è la classica “pizza in faccia”, subito la mente corre a un violento quanto plateale schiaffo, di quelli che nessuno di noi vorrebbe mai ricevere. Fondete le ...

'Ndrangheta - in manette i palazzinari dei clan. Sequestrati beni per 50 milioni di euro : Arrestati quattro imprenditori: erano il riferimento del clan Tegano nell'edilizia di Reggio Calabria. Sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa,...

Scandalo in Vaticano. Monsignore in manette per pedopornografia : Roma - Altra tegola per Papa Francesco e nuovo Scandalo in Vaticano. Ieri è stato infatti arrestato monsignor Carlo Alberto Capella, ex funzionario della Nunziatura di Washington , il numero tre della ...

Perseguitavano i vicini di casa : padre e figlio in manette per stalking : Anni di soprusi e persecuzioni nei confronti dei vicini di casa. Liti, minacce e danneggiamenti erano all'ordine del giorno in una frazione di Cavaglià dove i residenti, esasperati dai loro ...

Salvatore Caputo - arrestato esponente della Lega in Sicilia per voto di scambio. In manette anche il fratello : L'ex parlamentare regionale ed ex sindaco di Monreale di An Salvatore Caputo detto Salvino, avvocato penalista e commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento "Noi con Salvini" durante le elezioni amministrative della scorsa primavera, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di voto di scambio insieme al fratello Mario, anche lui avvocato, e candidato alle ultime elezioni all'Ars sempre con la ...

Roma : pensionato in manette per detenzione e spaccio di droga : Roma – Possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa è l’accusa con cui i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un uomo a Roma. Il 76enne, pensionato e già noto alle forze dell’ordine, è stato così ammanettato al termine di un’intensa attività antidroga. I Carabinieri hanno localizzato l’abitazione dell’uomo, in via Vigne di Passolombardo. Dove avevano fondati sospetti ...

Benevento - perde il cellulare durante furto al museo : ladro in manette : Quando l'ossessione per la connessione perenne finisce per portare sfortuna. E' un ladro disattento e sfortunato quello arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di Benevento. Si tratta di un ...