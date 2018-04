Importanza delle sopracciglia | pura estetica o c’è di più?

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Lesono un elemento fondamentale del nostro viso, definite daiesperti la cornice degli occhi. Esse contribuiscono all’intensità e bilanciano i lineamenti e le espressioni del volto. È importante che abbiano la giusta forma, spessore, altezza, proiezione e colore, e che siano simmetriche. Ultimamente, sono diventate un oggetto di culto per molte celebrità e non solo. Tatuate, affilate, sagomate, disegnate con marcate linee scure, oggi levengono viste come un tratto peculiare della persona, in grado di svelarci tratti del suo carattere. Le“parlano”: attraverso dei movimenti come sollevarne una si vuole indicare perplessità, curiosità, divertimento. Sollevarle entrambe è spesso segnale di sorpresa o sgomento. Aggrottarle può significare rabbia o concentrazione. I nostri antenati avevanoben diverse dalle nostre, gli antichi ...