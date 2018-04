Impianti sportivi | la ' rivoluzione' dei canoni per le concessioni

Malagò visita gli Impianti sportivi colpiti dall'alluvione : 'Una realtà encomiabile' : di Federico Bacci Nella mattina del 28 marzo è giunto nella sede livornese Coni verso le 11.30 il presidente nazionale Coni e commissario straordinario della Lega Serie A Giovanni Malagò. Che ha ...

Vento forte : chiusi parchi - cimiteri - Impianti sportivi e piste ciclabili : L'ordinanza del sindaco di Prato in vigore dalla mezzanotte del 20 marzo alle 17 del 21 marzo. Le scuole rimarranno aperte

Impianti sportivi - all'Abruzzo 4 - 5 milioni per finanziare 30 interventi. Ecco quali : 'Ho già sentito il presidente Malagò ha affermato il ministro per lo Sport Luca Lotti e ho proposto al Coni di utilizzare queste risorse aggiuntive come integrazione dei 100 milioni già stanziati dal ...

Palumbo : su Impianti sportivi ennesimo disastro M5S : Roma – Palumbo: ennesimo pasticcio 5 Stelle su impianti sportivi Roma – Di seguito il comunicato di Marco Palumbo, consigliere del Pd capitolino. “Orari improbabili,... L'articolo Palumbo: su impianti sportivi ennesimo disastro M5S su Roma Daily News.

Impianti sportivi - Gente di Follonica : 'Necessari due bandi - la Giunta affronti la questione' : Il mondo dello sport, come tanti altri aspetti e spaccati della società in genere, ha bisogno di pluralità. Due bandi distinti non avrebbero impedito, comunque, l'aggiudicazione alla medesima società.

Impianti sportivi - a bando Campo Testaccio e Palazzetto : ... Cip, Mipaf, ministero dello Sport. Non finisce qui: gli Impianti saranno catalogati in classe A, B, C a seconda che siano municipali e con 3 spazi sportivi , nell'ultimo caso, o a gestione diretta ...

Roma. Dopo 16 anni nuovo regolamento per gli Impianti sportivi : Arriva il nuovo regolamento per gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale che tutela la pratica dello sport in