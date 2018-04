Ilaria Alpi | si valuta la riapertura del caso

Omicidio Ilaria Alpi - nuove intercettazioni potrebbero riaprire caso - : La Procura di Roma la scorsa estate aveva presentato la richiesta di archiviazione. I nuovi documenti potrebbero riaprire il caso della giornalista Rai uccisa nel 1994 a Mogadiscio, in Somalia, ...

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - un caso ancora aperto : «Non cerco giustizia, voglio solo conoscere la verità». Luciana Alpi cerca da 24 anni la verità, una verità che potrebbe non arrivare mai se il caso verrà archiviato. Il caso è quello di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, giornalista neanche 33enne e operatore del Tg3, uccisi il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Il 17 aprile 2018 è il giorno dell’udienza in cui il Giudice per le indagini preliminari valuterà la richiesta di archiviazione ...

Ilaria Alpi - 3 milioni di euro di risarcimento per il somalo condannato ingiustamente a 26 anni di carcere : Tre milioni di euro: è questo il risarcimento disposto dalla Corte di Appello di Perugia per i 17 anni di carcere scontati ingiustamente da Hashi Omar Hassan, il somalo condannato a 26 anni per il duplice omicidio della giornalista Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, assolto poi in via definitiva il 19 ottobre 2016 nella revisione del processo. La notizia è stata anticipata dalla trasmissione Chi l’ha visto? e confermata dall’avvocato ...

Ilaria Alpi - tre milioni di risarcimento a somalo per ingiusta detenzione : La Corte d'Appello di Perugia ha disposto un risarcimento di tre milioni e 181mila euro per ingiusta detenzione in favore di Hashi Omar Hassan, il somalo che ha scontato quasi 17 anni di carcere per gli omicidi di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, giornalista e operatore del Tg3, uccisi a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. Il somalo è stato poi assolto in un processo di revisione. A confermare la notizia è il legale di Hassan, Antonio Moriconi.

