Il volo Ryanair è in ritardo | l’amministratore delegato O’Leary offre da bere a tutti

ilfattoquotidiano

: RT @Ryanair_IT: Un tuffo dove l'acqua è più blu! ?? ?? Prenota il tuo volo da Pisa @toscanaeroporti a @crotoneairport a partire da soli 9,99… - toscanaeroporti : RT @Ryanair_IT: Un tuffo dove l'acqua è più blu! ?? ?? Prenota il tuo volo da Pisa @toscanaeroporti a @crotoneairport a partire da soli 9,99… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Sorpresa per i passeggeri delda Liverpool a Dublino, di sabato 14 aprile. L’amministratoreMicheal O’Leary si trovava a bordo, per tornare verso casa. Saputo delsi è messo all’interfono e ha deciso di offrire da: “Ma al massimo un drink a testa, non due…” ha detto scherzando L'articolo Ilè in, l’amministratoreO’Learyda: “Ma solo un drink a testa…” proviene da Il Fatto Quotidiano.