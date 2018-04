Il ' trucco' dei Cinquestelle per salvargli la casa dal pignoramento della banca

Blastingnews

(Di martedì 17 aprile 2018) La vicenda del signor Sergio Bramini è stata raccontata nelle ultime settimane da parecchie trasmissioni televisive quale esempio di come lo Stato si sia comportato in maniera scorretta con i propri fornitori. L'azienda di proprieta' dell'imprenditore brianzolo è stata infatti dichiarata fallita a causa di crediti con la pubblica amministrazione che non è stato possibile incassare. Tutto è nato quando nel 2011 la sua azienda specializzata nel trattamento di rifiuti è fallita a causa di fatture non pagate dagli 'Ambiti territoriali ottimali', enti pubblici che il Governo con due decreti emessi nel 2013 e nel 2014 ha dichiarato fossero 'non appartenenti alla pubblica amministrazione' equiparandoli in pratica ai soggetti privati i cui debiti non sono garantiti dallo Stato. Praticamente lo Stato non solo non ha pagato i servizi regolarmente svolti dalla sua societa', ma ha anche ...