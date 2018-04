Il treno della pupù sta facendo litigare gli Stati Uniti

Ladispoli - muore a 26 anni travolto dal treno : stava attraversando i binari della stazione con tre amici : Probabilmente un'imprudenza è alla base della tragedia che si è consumata ieri sera vicino Roma. Un ragazzo di 26 anni è morto investito da un treno nella stazione di...

Ragazza travolta dal treno a Torino Porta Susa : #suicidio. Ritrovato il diario della ragazza : Una mattina come tante, ad attendere il treno per andare a scuola insieme ai compagni e a qualche insegnante. L’arrivo del treno, il fischio che avvisava di allontanarsi dai bordi della banchina e poi il tragico incidente. B.I., studentessa di Rivoli, è morta così sotto gli occhi di tutti. Erano appena passate le sette di ieri mattina con il treno che doveva prendere per raggiungere Vercelli dove ha sede il liceo musicale che frequentava. ...

Persona investita da treno della Torino-Milano : Una Persona è stata investita , al momento non mortalmente, , questa mattina , mercoledì, intorno alle 7, da un treno regionale Torino-Milano. L'incidente si è verificato al binario 4 della stazione ...

Turisti sul treno - ladri al parcheggio. Il blitz della Municipale : La Spezia - Sono stati convalidati questa mattina al Tribunale della Spezia i due arresti comminati nella notte fra sabato e domenica dagli agenti della Polizia locale spezzina, intervenuti con un ...

Capotreno aggredita ad Ala - agenti della polizia locale in stazione : TRENTO. Solidarietà alla Capotreno aggredita ieri sera ad Ala mentre era in servizio sulla linea Brennero-Verona viene espressa dal sindacato Filt Cgil del Trentino. «Quanto accaduto - si legge in una ...

5 ore di ritardo per treno della memoria : ANSA, - MILANO, 22 MAR - E' partito intorno alle 18.30 dalla stazione Centrale di Milano, con circa 5 ore di ritardo, il Treno della memoria diretto ad Auschwitz con a bordo circa 750 persone, tra cui ...

Milano - guasto ad un treno della metropolitana M2 : convogli rallentati per circa 20 minuti : Per colpa di un guasto ad un treno la metropolitana verde - linea M2 - è rimasta bloccata per circa 20 minuti. E' successo martedì mattina a Milano. #M2 : temporaneamente sospesa tra Famagosta e ...

I delegati dell'APN e i membri della CCPPC di Hong Kong si recano alle due sessioni a bordo del treno ad alta velocità : ... la linea ferroviaria non soltanto favorirà gli spostamenti fra Hong Kong e l'entroterra, ma promuoverà anche gli scambi sociali e culturali con quest'ultimo, e lo sviluppo dell'economia di Hong Kong.

Lettera di un padre : "Cerco Laura - la donna salvata sul treno della strage da mio figlio Maurizio" : Tra le 23 vittime dell'incidente ferroviario in Puglia c'era anche Maurizio Pisani, 49enne nato a Pavia . Manager del settore alimentare, era salito sul quel maledetto treno della Ferrotramviaria che ...

Aggredito capotreno della Circumvesuviana a bordo del convoglio alla stazione di Ercolano : capotreno della Circumvesuviana Aggredito. A denunciarlo è il sindacato Or.S.A.. L'episodio si è verificato mentre il convoglio - partito da Sorrento alle 12.37 di stamattina - era giunto alla ...

Sputi e pugni al capotreno : denunciato un 19enne della banda : Hanno iniziato con uno sputo. Poi sono partiti i pugni. Era il 4 febbraio scorso. Sul treno che da Caserta era diretto a Maddaloni viaggiava un gruppo di ragazzi. Uno di loro improvvisamente decise di azionare il freno di emergenza. Intervenne il capotreno che provò a bloccare quei giovani mentre tentavano di abbandonare il convoglio. Ebbe la peggio. Dalla banda prima qualcuno gli sputò contro, poi un altro arrivò a pestarlo prendendolo a pugni ...