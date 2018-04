Il super-anticiclone riuscirà a dominare fino al 25 Aprile? Ecco la tendenza

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 17 aprile 2018) Roma - PERIODO PIU' STABILE E CALDO IN VISTA - La rimonta anticiclonica dei prossimi giorni sull'Europa centrale porrà fine a un periodo di spiccata dinamicità meteorologica e aprirà una fase, la prima della stagione, di tempo decisamente più stabile e con i primi caldi primaverili.DOMINANTE SU TUTTA EUROPA - Dopo tante settimane tornerà dunque a farci compagnia l'europeo, figura barica che lo scorso anno aveva dominato in lungo e in largo determinando lunghi periodo siccitosi e sopra media termica. Ad ora è presto per capire se siamo di fronte a un vero e proprio cambio di rotta stagionale o si tratterà solo di una fase momentanea, ma sicuramente un'alta pressione così ben struttura ed estesa non avrà vita breve e sarà destinata a durare per almeno una settimana. Le probabilità dunque ...