Il sequel di Nier | Automata? Dipende dalla volontà di Square Enix

(Di martedì 17 aprile 2018) Quanti di voi hanno apprezzatoe sono in attesa di un eventuale? Le possibilità di tornare ad avventurarci in un nuovo titolo ci sono, già poco tempo fa se ne parlò con Yosuke Saito: secondo il producer del gioco un nuovo episodio si farà al 50%, ma ora è director Yoko Taro a intervenire sulla questione.Come riportato da Gameractor, stando alle (dirette) dichiarazioni di Taro, rilasciate in occasione del PAX East, un possibileràdi:"Semi darà i soldi, realizzerò qualunque cosa. Quindi fatelo sapere a, e se loro vorranno, allora lo farò."Read more…