Il papà salva il figlio neonato donandogli un pezzo di fegato

Padova - papà dona parte del suo fegato al figlio di pochi mesi e gli salva la vita : È successo a Padova, nel Centro di chirurgia epatobiliare e trapianti di fegato dell'Azienda ospedaliera diretto dal professor Umberto Cillo. Nell'ospedale veneto non si eseguiva un trapianto epatico da donatore vivente da 20 anni.Continua a leggere

PAPA FRANCESCO ABBRACCIA IL BIMBO AL CORVIALE/ Video - “il tuo papà ateo è salvato”. Appello per Alfie : PAPA FRANCESCO in visita al CORVIALE, Roma: Video, ABBRACCIA un BIMBO in lacrime per la morte del padre ateo. "Ora è in cielo?", la risposta del Pontefice "Dio non abbandona i suoi figli" (Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:28:00 GMT)

papà dona una parte del suo fegato al figlio piccolo e gli salva la vita : E' una storia a lieto fine quella raccontata dal Gazzettino. Un papà ha donato parte del suo fegato al figlio di nemmeno un anno che rischiava la vita. Il trapianto...

papà dona il 25 per cento del suo fegato al figlio piccolo e gli salva la vita : E' una storia a lieto fine quella raccontata dal Gazzettino. Un papà ha donato parte del suo fegato al figlio di nemmeno un anno che rischiava la vita. Il trapianto...

Spari a Follonica. Raffaele Papa ha ucciso Salvatore De Simone per una banalità : A quanto riporta il Corriere Fiorentino alla base dell’omicidio che ha scosso Follonica ci sarebbe una banale lite a causa dall’acqua che era

Follonica. Ucciso Salvatore De Simone - arrestato Raffaele Papa : Far west venerdì pomeriggio in via Matteotti a Follonica (Grosseto) davanti all’albergo Stella. Nella sparatoria è morto Salvatore De Simone,

Il wifi non funziona - papà va a controllare e scopre un incendio : famiglia salva per miracolo : "Mia figlia si lamentava che il wifi non funzionava, ero mezzo addormentato ma le ho detto che mi sarei alzato, fortunatamente l'ho fatto" ha raccontato l'uomo.Continua a leggere

19 marzo 2018 : regala al papà un’esperienza di benessere alle Terme della Salvarola - sulle colline di Modena : Gli uomini sono sempre più attenti al proprio aspetto fisico, ecco perché regalare un soggiorno di benessere potrebbe essere un’ottima idea per la festa del papà. In occasione del 19 marzo 2018 le Terme della Salvarola, sulle colline di Modena, hanno pensato ad un pacchetto, valido tutto l’anno, per omaggiare l’uomo più importante della vita! Da parte delle mamme per una romantica pausa di relax e benessere termale. Da parte dei figli per un ...

Papa Paolo VI e Oscar Romero - il sacerdote assassinato nel 1980 a San Salvador - saranno santificati : Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione per le cause dei santi – l’organismo della Chiesa cattolica che si occupa dei processi di canonizzazione – a promulgare i decreti sui miracoli attribuiti a Papa Paolo VI (in carica dal 1963 al 1978) The post Papa Paolo VI e Oscar Romero, il sacerdote assassinato nel 1980 a San Salvador, saranno santificati appeared first on Il Post.

Migranti contesi : il papà salvato dalla ong - il figlio riportato indietro dai libici : PALERMO - Un padre separato dal suo bambino di 10 anni con il quale aveva intrapreso il viaggio verso l'Europa, uno zio che si vede strappare dalle mani la nipotina di 7 anni che gli urla: ' Zio, ti ...

Papa Francesco : "Un'infermiera italiana mi ha salvato la vita" : Papa Francesco: "Un'infermiera italiana mi ha salvato la vita" Il Pontefice, durante un'udienza con gli operatori del settore, ha voluto ricordare suor Cornelia Caraglio, che lo ha assistito quando aveva vent'anni Parole chiave: ...

La rivelazione del Papa : Un'infermiera mi ha salvato la vita : "Con il vostro permesso vorrei rendere omaggio a un'infermiera suora che mi ha salvato la vita, suor Cornelia". Salutando i 6.500 infermieri italiani ricevuti in occasione del congresso nazionale della neonata Federazione Nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), Papa Francesco ha raccontato un particolare del proprio passato. "Quando io a vent'anni ero alla morte - ha svelato il ...

Papa Francesco : 'Un'infermiera italiana mi ha salvato la vita' - : Il Pontefice, durante un'udienza con gli operatori del settore, ha voluto ricordare suor Cornelia Caraglio, che lo ha assistito quando aveva vent'anni

Papa Francesco : "Un'infermiera italiana mi ha salvato la vita" : Papa Francesco: "Un'infermiera italiana mi ha salvato la vita" Il Pontefice, durante un'udienza con gli operatori del settore, ha voluto ricordare suor Cornelia Caraglio, che lo ha assistito quando aveva vent'anni Parole chiave: ...