Il padre | “Metti via quel cellulare!” | la 12enne si taglia il polso

(Di martedì 17 aprile 2018) È la prova che purtroppo nascondersi dietro il paravento diviacellulare” non funziona proprio. Ma neanche un po’. Perché non è lo strumento, il problema, ma gli ambienti digitali a cui dà accesso. E i meccanismi psicologici che alimenta. In quegli ecosistemi i ragazzi costruiscono la loro identità frammentandola su mille bacheche, secondo dinamiche che ormai si sovrappongono in un unico livello di vissuto che sposa digitale e reale. Stiamo parlando della notizia, rilanciata da diverse agenzie, secondo cui una ragazzina di 12 anni di Lecce si sarebbe ferita alsinistro, procurandosi un lieve taglio, come reazione alla richiesta deldi mollare il telefono. Una lesione superficiale, spiega l’Ansa, medicata con una pomata e un cerotto. Il caso, riportato oggi dal “Nuovo Quotidiano di Puglia”, è venuto alla luce quando un’insegnante ha notato il ...