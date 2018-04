Il padre le sequestra il cellulare e lei si ferisce a un polso

ilgiornale

: Il cellulare sempre fra le mani di una 12enne, i rimproveri dei genitori, poi uno schiaffo. Risultato? Padre indag… - polizia2013 : Il cellulare sempre fra le mani di una 12enne, i rimproveri dei genitori, poi uno schiaffo. Risultato? Padre indag… -

(Di martedì 17 aprile 2018) A Lecce, una ragazza di dodici anni si è ferita al, perché ill'aveva minacciata dirle il.I genitori erano infastiditi da tempo dal comportamento della figlia, che non si separava mai dal suo. Era costantemente collegata ai social o nelle chat e, anche quando si trovava in compagnia di amici o parenti, non staccava gli occhi dallo smatphone. Una vita in simbiosi col mezzo elettronico quella della dodicenne di Lecce, come viene segnalato dal Nuovo quotidiano di Puglia.Lo stretto legame che lega i ragazzi ai loro telefonini è diventato un problema diffuso nella società odierna. Tanto che ne è scaturita una nuova patologia, la "nomofobia", che consiste nel bisogno di soddisfare relazioni affettive attraverso il mezzo di comunicazione. La simbiosi con lo smatphon è tale che l'icona che segna l'esaurirsi della batteria o l'avviso di assenza di campo ...