Il Movimento 5 stelle  ha modificato il programma votato online dai suoi iscritti

Agnone - centrodestra e Movimento cinque stelle : arriva il patto del caciocavallo? : E non sono bastate negli anni per attrarre la politica ad Agnone . Semmai hanno fatto conoscere il centro più importante dell'Alto Molise a tutti i papi della storia dal 1339 quando si seppe della ...

L'uscita di Silvio Berlusconi contro il Movimento 5 Stelle non piace nemmeno alla Meloni. Che si arrabbia e lo lascia solo : Prima discutono dietro una tenda, poi Giorgia Meloni si avvia a passo spedito verso L'uscita mentre Silvio Berlusconi prova a parlarle. Sono gli attimi immediatamente successivi alla "battutaccia" dell'ex Cavaliere a termine delle dichiarazioni post consultazioni con il presidente della Repubblica Mattarella. "Mi raccomando..fate i bravi e sappiate distinguere i veri democratici da chi non conosce l'abc della democrazia...". Una frase che ...

L’annuncio del Movimento 5 Stelle : “Aboliremo i vitalizi in due settimane” : Riccardo Fraccaro, questore anziano della Camera ed esponente del MoVimento 5 Stelle , annuncia che i vitalizi verranno aboliti nel giro di due settimane. Con un post nel blog delle Stelle afferma: "Li aboliremo con una delibera, cancellando una volta per tutte questo inaccettabile privilegio".Continua a leggere

Il Movimento 5 stelle in Molise scopre le virtù del maggioritario : Roma. Esiste davvero. Esiste ed è diventato, all'improvviso, stranamente centrale. Almeno così lo è per Luigi Di Maio, che punta forte sul Molise per sperare di arrivare a Palazzo Chigi. E non ...