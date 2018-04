Il mondo salvato dai gentiluomini

gqitalia

(Di martedì 17 aprile 2018) di Peggy Noonan Opinionista del The Wall Street Journal, ha vinto il premio Pulitzer nel 2017. Analista politica per NBC News, è autrice di nove saggi sulla politica americana Un tempo pensavo che, per comportarsi bene, l’America avesse bisogno di un genitore. Ora penso che abbia bisogno di un nonno. La nostra cultura è stata vittima di una grossa confusione su tanti elementi fondamentali, e ha vissuto conflitti così profondi sulla questione uomo-donna, che abbiamo bisogno più che mai della saggezza degli anziani. Meditavo su questo mentre leggevo su babe.net forse la più discussa tra le storie dello scandalo molestie: quella del trentenne divo tv, della ragazza ventenne e della loro orribile serata. Il nome della ragazza non è stato rivelato, quindi non sembra giusto infierire sulle disgrazie mediatiche del protagonista maschile della vicenda. Né, tantomeno, è necessario additare il ...