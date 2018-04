Il Molise ora fa tremare i 5 Stelle Centrodestra in rimonta Lega boom

Calcio a 5 serie B - la Chaminade Campobasso stende il Cus Molise nel derby. Per i rossoblù ora i playoff : La cronaca Bastano pochissimi secondi alla squadra di casa per sbloccare il risultato ed è l'ex di turno Nardolillo a fare secco Castiglioni per l'1-0. La risposta ospite è affidata ad una ...

Elezioni regionali Molise 2018 : fino a quando si vota - orari seggi elettorali Video : In attesa delle Elezioni amministrative in 797 comuni italiani, fissate in gran parte per domenica 10 giugno 2018 fanno eccezione Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, prossimamente si terranno in alcune zone d'Italia le #Elezioni regionali. Si comincera' in Molise domenica 22 aprile 2018 [Video], mentre la settimana successiva sara' la volta del Friuli. A pochi giorni dall'appuntamento elettorale molisano che sancira' la ...

Molise - Berlusconi scatenato in campagna elettorale. E risale sul predellino : Altro che passo indietro. Silvio Berlusconi si lancia in una campagna elettorale senza tregua sul territorio. Va in Molise, dove il 22 sono in programma le regionali. Stringe mani, assaggi brodetti e ...

Allerta meteo Molise : ancora freddo e nevicate fino a domani : Maltempo e giornate invernali anche in Molise, con temperature al di sotto della media stagionale e leggere nevicate, soprattutto in quota. Oggi scuole chiuse a Campobasso e in alcuni comuni della provincia. Questa situazione persisterà anche domani 23 marzo. Il bollettino emesso dalla Protezione civile regionale indica possibili nevicate anche in collina con attenuazione dei fenomeni a partire dalla serata. Le temperatura saranno stazionarie, i ...

Allerta meteo Molise : ancora neve e vento forte per domani 22 marzo : La Protezione civile regionale conferma anche per domani 22 marzo la fase di criticita’ ‘gialla’ per neve sul Molise centrale e occidentale, ‘arancione’ sulla costa per quanto riguarda le condizioni del mare. Il bollettino meteo emesso oggi indica precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi deboli o localmente moderati. I fenomeni potranno assumere carattere nevoso ...

Alessandro Borghese - 4 ristoranti - stasera nona puntata con tappa in Molise : La nuova sfida ci porta in Molise, alla ricerca del miglior ristorante di cucina autentica molisana.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti - penultima tappa in Molise per la miglior cucina autentica : Sbarca in Molise la penultima tappa di Alessandro Borghese 4 Ristoranti in onda domani, martedì 13 marzo alle ore 21.15 su Sky Uno HD. Alla scoperta delle risorse gastronomiche della regione, chef ...

FAKE NEWS? ANTONIO DI PIETRO CANDIDATO PRESIDENTE Molise/ Il Centrosinistra non ha scelto (ancora) l’ex pm : ANTONIO Di PIETRO CANDIDATO PRESIDENTE MOLISE: è una FAKE NEWS? L'ex pm di Mani Pulite smentisce ad "Affari Italiani" la notizia sulla sua candidatura nel Centrosinistra. I dubbi restano(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:43:00 GMT)

Allerta Meteo Molise : freddo e gelo - criticità “arancione” per temporali : Una vasta perturbazione presente sul nord Europa farà sentire nelle prossime ore i suoi effetti anche sull’Italia. freddo e gelo interessano già gran parte del Molise. La Protezione civile regionale ha diffuso un’Allerta Meteo criticità “arancione” per la giornata di oggi e le successive 24-26 ore relativamente alla zona costiera e al mattino le aree Frentani, Sannio e Matese con nevicate al di sopra dei 700-900 ...