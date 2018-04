Il meteo per mercoledì 18 aprile

meteo - Apollo porta il caldo : 10 giorni di sole - temperature su fino al primo maggio : Fine aprile si avvicina e con esso l'estate, con la primavera che arriva al suo clou. Le previsioni Meteo vedono perciò un aumento delle temperature, con...

Allerta meteo - forti temporali pomeridiani al Centro/Sud mentre da Ovest avanza una “bolla” di super caldo : verso i +30°C al Nord : 1/23 ...

meteo - sta per arrivare Apollo : porterà sole e caldo fino al primo maggio : Temporali diffusi fino a mercoledì ma temperature in graduale aumento ovunque. Sulla penisola sta per arrivare l'anticiclone Apollo che conquisterà l'Italia per 10 giorni.Continua a leggere

meteo - Apollo porta il caldo : 10 giorni di sole - temperature su fino al primo maggio : Fine aprile si avvicina e con esso l'estate, con la primavera che arriva al suo clou. Le previsioni Meteo vedono perciò un aumento delle temperature, con l'anticiclone 'Apollo' che conquisterà l'...

meteo Roma. Previsioni per mercoledì 18 aprile 2018 : Meteo Roma. Domani sono previsti cieli irregolarmente nuvolosi al mattino e brevi rovesci. Piogge sparse al mattino sul Basso Lazio e sui rilievi. Previsioni Meteo Roma Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, ma senza fenomeni; brevi rovesci attesi nel corso del pomeriggio e poi anche nella serata. Temperature comprese tra +11°C e +26°C. Meteo Lazio Piogge sparse al mattino sul Basso Lazio e sui rilievi, asciutto altrove; fenomeni diffusi al ...

Le previsioni meteo per domani - mercoledì 18 aprile : Al nord farà bello quasi ovunque, al sud il contrario The post Le previsioni meteo per domani, mercoledì 18 aprile appeared first on Il Post.

meteo Piemonte : temperature superiori alla media del periodo questa settimana : Nonostante sulle montagne sia ancora presente la neve, questa settimana in Piemonte sono attese temperature al di sopra della media del periodo e giovedì (secondo quanto prevedono Arpa e la Società Meteorologica Italiana) lo zero termico arriverà a valori estivi (3.400-3.600 metri). Le massime in pianura e bassa collina raggiungeranno i 26°C. E’ un promontorio di alta pressione dal Nord Africa a garantire un periodo caldo e stabile, che ...

Previsioni meteo - inizia la settimana dei temporali pomeridiani : attenzione al Centro/Sud. Super caldo al Nord : Previsioni Meteo – inizia oggi la settimana dei temporali pomeridiani sull’Italia. I fenomeni più intensi si verificheranno sull’Appennino, al Centro/Sud, a partire da oggi soprattutto tra Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, ma più lievi anche in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio. Parliamo delle zone ...

Le previsioni meteo per martedì 17 aprile : Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo per martedì 17 aprile appeared first on Il Post.

meteo - in arrivo temperature alte e sabbia sahariana (ma con qualche pioggia) : Nel fine settimana si formerà un vortice ciclonico proprio nel cuore del Nord Africa, tra Algeria e Tunisia, dove sono attese condizioni di maltempo talora marcato. Questa evoluzione favorirà un temporaneo rialzo della pressione sull’Italia, che così godrà di tempo più stabile. ...

meteo - pioverà sabbia del Sahara fino a domani - le temperature si alzano : Cielo grigio e, a sprazzi, pioggia di sabbia su Roma e su resto dell'Italia centromeridionale: una domenica 'velata' e a tratti bagnati con condizioni che si protrarrano fino a domani sera con le ...

Le previsioni meteo per domani - lunedì 16 aprile : Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo per domani, lunedì 16 aprile appeared first on Il Post.

F1 - GP Cina 2018 : le previsioni meteo. Si alzano le temperature - incognita per le gomme : Sarà ancora una volta il meteo il fattore da tenere maggiormente in considerazione prima della gara. Il weekend del GP di Cina è stato fin qui caratterizzato da freddo e temperature basse, uno scenario in cui la Ferrari si è trovata alla perfezione, come dimostra la prima fila conquistata da Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Domani, però, giorno della gara, potremmo assistere a uno stravolgimento delle condizioni meteo. A Shanghai dovrebbe ...

F1 - analisi qualifiche GP Cina 2018 : Ferrari superiore con le gomme ultrasoft - ma attenzione alla Mercedes per la gara. Il meteo fattore determinante : Sabato da bollino rosso a Shanghai. Non per le temperature, decisamente fredde (12 gradi la temperatura dell’aria, 14 quella dell’asfalto), quanto nel risultato delle qualifiche del GP della Cina. Sebastian Vettel scatterà dalla pole position per la seconda volta consecutiva, con accanto a lui Kimi Raikkonen, che proprio nell’ultimo giro si è visto soffiare una pole che sembrava già sua. Un risultato importante per la Ferrari. ...