Il M5s prende in giro gli elettoriIl programma cambiato da Di Maio Nato | euro e Le

Di Maio a Vinitaly nella ressa di telecamere - il fotografo se la prende : “Questi delle televisioni sono dei maiali”. E il leader M5s non ci sta : Dopo una prima, breve intervista (guarda il video) con alcuni giornalisti prima di entrare a Vinitaly, il capo politico del M5s Luigi Di Maio si trova ad affrontare il muro di telecamere che lo attendeva all’ingresso della manifestazione alla fiera di Verona. “Devo fare una foto, non sono riuscito a fare un ca..”, si lamenta un fotografo, indispettito dalla ressa di microfoni e telecamere che si è subito stretta intorno a Di ...

Lazio - Zingaretti presenta i 10 punti del programma : prende forma l’asse Pd-M5s che guarda anche al Campidoglio : Nicola Zingaretti e Roberta Lombardi. “Ma se non funziona, si va tutti a casa”. prende sempre più forma la nuova alternativa Dem sull’asse Orlando-Franceschini e la costruzione di un centrosinistra con i pentastellati, intesa che su Roma si sta già plasmando. Durante la seconda seduta del Consiglio regionale, il laboratorio-Pisana ha portato nuovi segnali d’intesa e ora sul fronte Pd si guarda con ansia all’assemblea nazionale del 21 aprile, ...

M5s e centrodestra - lo studio sorprendente : governo possibile - tutti i punti in comune nei programmi : Vuoi vedere che, insulti a parte, questo governo M5s-centrodestra si può fare davvero? A sottolineare le sorprendenti 'convergenze di programma' tra grillini, Lega e Forza Italia è la società Reti di ...

Lazio - Zingaretti vara patto con M5s e FI nella prima seduta. Centrodestra a pezzi. E Franceschini si prende il Pd romano : L’operazione larghe intese di Nicola Zingaretti va in porto. Alla prima seduta del Consiglio regionale del Lazio, i voti del Partito Democratico risultano decisivi per eleggere due vicepresidenti d’Aula espressione dei due partiti d’opposizione che hanno assicurato una linea di credito al governatore: Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Non solo. Le assegnazioni dei nuovi incarichi mettono in luce l’accresciuta forza di Dario Franceschini nel Pd ...

Grillo - colpo di scena : così potrebbe isolare Di Maio e riprendersi il M5s Video : Da più parti, tra i cronisti che seguono le vicende della politica, arrivano segnali che ipotizzano l'esistenza di due anime tra loro contrapposte all'interno del Movimento Cinquestelle, il partito che alle elezioni dello scorso 4 marzo ha indubbiamente conto un risultato positivo. Domani inizieranno le consultazioni al Quirinale e #Luigi Di Maio, leader dei pentastellati, si presentera' di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ...

La strategia di Grillo per isolare Luigi e riprendersi il M5s : Chi gli è vicino parla di «un Grillo stanco di andare in giro per tribunali a difendersi dalle cause degli espulsi», ma finalmente pronto a tornare al centro del mondo pentastellato. E il caos che si ...

Questo neoeletto del M5s prende appunti in aula su come funziona la Camera : Quattro vicepresidenti, tre Questori e otto segretari. Questa la composizione dell'ufficio di presidenza. Gli appunti scritti su un taccuino, però, non sono di uno studente alle prese con l'esame di Diritto Pubblico, ma di un parlamentare M5S neoeletto che a quanto pare non sa bene come funziona la Camera.Non si conosce l'identità dello "studente", ma stando alla scrittura molto giovanile e alle mani, deve essere poco più ...

Come funziona la Camera? Giovane parlamentare M5s prende appunti in Aula : La Camera elegge l'Ufficio di presidenza e il deputato neoeletto, alla sua prima esperienza, prende diligentemente appunti Come fosse a scuola. Questo scatto del fotografo Alessandro Di Meo ha fermato ...

Camere - Morra : “M5s rischia di perdere presidenza? Non siamo nati per per prendere - ma per ridare dignità alle istituzioni” : “Con certi signori al tavolo non ci sediamo, anche perché reputiamo che le istituzioni debbano essere considerate sacre. rischiamo di perdere la presidenza delle Camere? Non siamo nati per prendere qualcosa o per rischiare di perdere qualcosa, ma per restituire dignità alle istituzioni”. Così il senatore del M5S, Nicola Morra, risponde all’inviato di Omnibus (La7) sul candidato alla presidenza del Senato, Paolo Romani, ...

Di Maio - Pizzarotti : “Bravo ad aver scalato M5s - ma incapace concretamente di prendere decisioni difficili” : “Luigi Di Maio? E’ sicuramente una persona capace, non sarebbe stato facile per nessuno scalare il M5S, che di fatto aveva un garante, cioè Beppe Grillo, il quale poteva avere il diktat su tutto. Però non credo che negli anni abbia dimostrato capacità concrete nel prendere decisioni difficili. Una cosa è parlare, una cosa è fare”. Sono le parole del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ex esponente del M5S, nel corso della trasmissione L’Aria ...

Sondaggi - bocciati i dem : prende quota l'ipotesi di governo M5s-Lega : Un governo Lega-M5s? Sarebbe “benedetto” dal 37% degli italiani, mentre solo il 18% degli elettori vedrebbe di buon occhio un accordo tra Pd e 5 Stelle per Palazzo Chigi. Lo dicono i risultati di un Sondaggio pubblicato...

Elezioni - Travaglio : “Governo M5s-Lega? Improbabile. Di Maio decida dove prendere i voti e faccia la prima mossa” : “Se prima delle Elezioni era improbabile un accordo tra Di Maio e Salvini, dopo le Elezioni lo è ancora di più”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ribadisce l’impossibilità di un governo M5S-Lega. E spiega: “Sparito il polo del centrosinistra, ci sono due poli, quello del M5S e quello del centrodestra a trazione leghista, che si contenderanno per qualche anno i consensi dei cittadini. Soltanto un ...

Presidenze - prende quota l'ipotesi Fraccaro (M5s) alla Camera e Bongiorno (Lega) al Senato : E' entrata nel vivo in queste ore la trattativa sulle Presidenze delle Camere. E nel borsino dei possibili nomi oggi sale l'accoppiata Riccardo...

Olimpiadi invernali Torino - resta la spaccatura nel M5s. Appendino prende tempo : rinviata lettera al Cio : Sulle Olimpiadi invernali del 2026 Chiara Appendino prende tempo. La firma della lettera con la manifestazione di interesse da mandare al Cio non verrà inviata oggi, come aveva annunciato lunedì sul Blog delle Stelle. Pratica rinviata a data da destinarsi, in attesa di placare i malumori all’interno della sua maggioranza M5s in Consiglio comunale. Intanto alla Città metropolitana, l’organo locale che raggruppa i sindaci e consigli dei comuni ...