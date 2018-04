Il M5s ha truffato i suoi elettoriIl programma cambiato da Di Maio Nato | euro e Le

Elezioni e inchiesta rifiuti - De Luca all'attacco : 'Solo porcherie. Il M5s? Ha truffato gli italiani' : Il M5s per dieci anni ha truffato gli italiani e raccontato che l'Italia, tranne loro, è costituita da un mondo di delinquenti, imbroglioni e incapaci . Hanno diffuso un linguaggio aggressivo al ...

Le elezioni 2018 sono una truffa. Puniamo i truffatori votando M5s : Al mio ultimo post su ilfattoquotidiano.it hanno risposto centinaia di lettori e altri mi hanno scritto in privato. La maggior parte condivide, una parte minima critica l’espressione «turandomi il naso» del titolo, espressione che nel testo io non uso. Una persona vorrebbe me, prete, chiuso in sacrestia e zitto, forma ulteriore di razzismo preistorico. Prendo atto che molti nelle loro scelte non c’è una visione «generale» della politica, ...

Rimborsi M5s - Renzi : “Non prendiamo lezioni da questi truffatori”. Poi la clip di Totò : “Noi non prendiamo lezione dai truffatori del Movimento 5 stelle. Ci hanno accusato per anni di essere in mano alla massoneria ma ne hanno più loro… e allora mi sento di dare la mia solidarietà alla massoneria”. Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a un evento Pd a Roma. “Il M5s sceglie di restituire 23 milioni di euro agli italiani: è un pieno diritto. Il loro è stato un investimento pubblicitario, perché ci hanno ...

Renzi al M5s : non prendiamo lezioni dai truffatori : Roma, 18 feb. , askanews, 'Non prendiamo lezioni da questi truffatori del Movimento 5 Stelle'. Lo ha detto Matteo Renzi in un intervento al liceo Massimo di Roma aggiungendo che 'vogliono farci ...

Renzi : M5s - "Di Maio dica i truffatori" : 9.12 Matteo Renzi pensa "che Di Maio farebbe bene a togliersi il dente e dire tutti insieme quali sono i truffatori. Altrimenti danno l'idea di ritenere,come dice Di Battista, che gli italiani siano rincoglioniti". A Rtl il leader Pd aggiunge: Il M5S non ci faccia la morale, i moralisti senza morale non funzionano "Ci sono truffe evidenti,acclarate, e chi ha responsabilità dovrebbe dire come stanno le cose"ma loro "si sono presentati diversi ...