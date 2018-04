Il leghista Fontana contro le sanzioni a Putin | Vanno abolite Ci sono costate un

huffingtonpost

(Di martedì 17 aprile 2018) "È una decisione da prendere sul tavolo europeo, ma bisogna andarci convinti, determinati. È maturata la convinzione che lenon abbiano portato a nulla. Hanno però danneggiato le nostre imprese, cicirca un miliardo di euro all'anno. Questele gravi conseguenze, non quelle che paventa Kurt Volker (l'inviato di Trump in Ucraina, che ieri su La Stampa aveva espresso un invito affinché l'Italia non tolga leeconomiche a Mosca, ndr). Dobbiamo semmai chiederci se lo stesso danno economico ha pesato su altri Paesi europei checontrari a cancellare lealla Russia. L'Italia deve farsi sentire, alzare la voce". Lo dice a La Stampa il vicepresidente della Camera e vicesegretario della Lega, Lorenzo."Alzare la voce - spiega- non significa fare i gradassi. Si tratta di far capire che l'Italia ha degli ...