Il giorno in cui ho sposato mio marito non sapevo che stavo per perdere mia madre

Camilleri - morirò giorno in cui non potrò più scrivere : ... tutti in piedi con il Tocco in testa ad applaudire, Andrea Camilleri, il papà del Commissario Montalbano, scrittore, regista e sceneggiatore tradotto in tutto il mondo, racconta così la passione ...

Il giorno in cui Henry incontrò Rai YoYo : Il Giorno in Henry incontrò... Quotidianamente alle 16.40 su Rai YoYo vanno in onda le avventure di un bimbo curioso, che ogni Giorno fa la conoscenza di qualcuno destinato a restare per sempre nella sua vita: la luna, un aereo, una balena, una ruspa o magari un pappagallo. E ogni incontro diventa per lui un’avventura che lo porta in un universo fantastico e che poi, a fine giornata, racconta alla mamma. Un meccanismo narrativo fin troppo ...

Il giorno in cui Mark Zuckerberg è diventato adulto : La giacca blu scura, la cravatta blu chiara, la camicia bianca, il volto di più. La testa fresca di parrucchiere, le mani entrambe sul tavolo, davanti a una risma di fogli A4 scritti dai suoi venti avvocati e a un bicchiere d’acqua che agguanterà una decina di volte in due ore. Il ragazzino che possiede i nostri ricordi è un uomo sudato ma ben idratato. Ha lasciato nell’armadio la maglietta grigia e la felpa col cappuccio, i jeans di ...

Governo - il giorno e l'ora in cui si decide tutto - chi e perchè - : Era annunciata per oggi, ma la nomina dei componenti della commissione speciale che alla Camera tra le altre cose si occuperà del Def , Documento di economia e finanza, alias la finanziaria, avverrà solo giovedì, prima dell'inizio del secondo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del Governo. Al Senato, alla guida della commissione ...

Ecco l’app gratuita che prevede il giorno in cui morirai : Nessuno può prevedere con certezza quando lascerà questo mondo, eppure, c’è una app che tenta di rispondere a questo delicato quesito: si tratta dell’app Gero, sviluppata dal Moscow Institute of Physics and Technology, i cui risultati sono stati pubblicati su “Scientific Reports”. L’applicazione, gratuita, riuscirebbe a prevedere la data della morte della persona che l’ha scaricata sul proprio smartphone, con ...

Augusto Minzolini sfotte Marco Travaglio : 'Il giorno in cui gli verrà un coccolone' : Di fatto - prosegue Minzolini -, accettare quella che per quel mondo è una provocazione , un po' come la scena di anni fa in cui il Cav pulì con il fazzoletto, prima di sedersi, lo sgabello dove si ...

Hawking ci lascia nel giorno in cui nacque Einstein : Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo essere brillante e al suo umorismo, hanno ispirato persone in tutto il mondo', hanno scritto Lucy, Robert e Tim, i figli di Hawking, in un ...