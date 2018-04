Il GF parte con l' inciucio | il fidanzato della senatrice già ci prova con la Bramieri

Domande di partecipazione al concorso suddivise per regione : Il MIUR ha reso disponibile il prospetto delle Domande per il concorso riservato agli abilitati suddiviso per regione e per classe di concorso-sostegno. Il concorso 2018 previsto per i docenti abilitati attende solamente il completamento delle commissioni esaminatrici per poter partire ufficialmente. Proviamo a fare un punto della situazione alla luce delle Domande presentate per […] L'articolo Domande di partecipazione al concorso ...

Cede parte controsoffitto - stop udienze in tribunale Vibo : udienze sospese al nuovo palazzo di giustizia di Vibo Valentia dopo il cedimento, sulle cui cause sono in corso accertamenti, di una parte del controsoffitto. A scoprire il crollo è stato il personale ...

Concerti di Piero Pelù nel 2018 - in estate parte il Warm up tour : prime date e biglietti in prevendita : Sono stati annunciati i primi Concerti di Piero Pelù nel 2018, da maggio ad agosto in alcune delle principali città italiane. Piero Pelù torna in tour quest'anno e lo fa a partire dal prossimo mese di maggio. Il tour di Concerti di Piero Pelù nel 2018 inizia il 26 maggio da Carloforte e prosegue il 13 giugno a Capistrello prima di far tappa a Varallo Sesia, Francavilla e Lignano Sabbiadoro. Tra le prime date annunciate, c'è anche il ...

730 - si parte con la precompilata sul sito dell’Agenzia delle Entrate : Si entra nel vivo con le dichiarazioni dei redditi, infatti da oggi l’Agenzia delle Entrate rende disponibile on-line per i contribuenti interessati il modello 730 precompilato e anche il modello Redditi PF precompilato relativi al periodo d’imposta 2017. L’Agenzia delle Entrate nel modello 730 precompilato ormai rodato, ogni anno propone ai contribuenti nell’ottica di una maggiore semplificazione, un numero sempre crescente di dati per la ...

Tedx Treviso sogna in grande : alla seconda edizione potranno partecipare mille persone : ... dai paesi africani piuttosto che da Seul, dalle università americane più prestigiose ai paesi del mondo arabo. TED non è solamente uno straordinario laboratorio sul futuro, è una vetrina che dà voce ...

Spesometro light : si parte a razzo con 1 - 3 miliardi di e-fatture : Inizia bene l'esperienza dello Spesometro ?light?: l'invio telematico delle fatture elettroniche relative al secondo semestre 2017 ha fatto il pieno: è stato registrato...

Selvaggia Lucarelli/ Il litigio con Morra : "Non hai né arte né parte" (Ballando con le stelle 2018) : Selvaggia Lucarelli critica Massimiliano Morra: "Non ha personalità e non sa ballare". Giudizio più clemente per Gabriel Garko, che incoraggia con un bel 10. (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 00:39:00 GMT)

Contratto dei docenti trentini - trovato l'accordo sulla parte economica. Il rinnovo vale oltre 16 - 5 milioni : TRENTO . "Un punto importante per un settore che da dieci anni era senza Contratto". Un punto messo a segno dai sindacati che negli scorsi giorni hanno intavolato un serio confronto con la Provincia ...

Justin Bieber al Coachella 2018 - dal rifiuto di partecipare al concerto di The Weeknd all’outfit in ciabatte e calzettoni (foto e video) : Avvistato anche Justin Bieber al Coachella 2018: il cantante canadese non si esibirà come headliner del Festival, ma parteciperà come ospite! In un modo o nell'altro Justin Bieber riesce sempre ad avere i riflettori puntati su di sé. Arrivato da poco all'Empire Polo Club di Indio, Justin Bieber ha da subito catturato l'attenzione mediatica per il suo outfit stravagante: la popstar si è presentata in un completo hawaiano leggero, con dei ...

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli / Video - la sfida riparte dopo il flop (Ballando con le stelle) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli questa sera dovranno di mostrare di essere in grado di fare tesoro delle critiche, dopo il parere discorde della giuria (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 12:26:00 GMT)

GUERRA IN SIRIA - ATTACCO USA-FRANCIA-GB/ Ultime notizie - "Italia non partecipa". Berlusconi zittisce Salvini : GUERRA in SIRIA, ATTACCO Usa-Francia e Gb: Gentiloni, "Italia non ha partecipato, non sia escalation". Salvini:"Pazzi, fermatevi". Ma Berlusconi lo zittisce:"Meglio tacere..."(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:40:00 GMT)

Siria - abbiamo già scelto da che parte stare. Ma la verità non la conosciamo : Donald Trump sta realizzando il suo sogno: mettere le mani sul Medio Oriente. Così questa notte è partito l’attacco verso la Siria destinato a colpire l’arsenale chimico (di cui nessuno ha certezze). Troppe perplessità e troppi dubbi in questa vicenda Siriana tanto da tornare attuali le parole del grande poeta greco Eschilo “In Guerra, la verità è la prima vittima”. E nella vicenda Siriana che in questi giorni è l’argomento più dibattuto, la ...

Prima convocazione del Consiglio comunale da parte del neo presidente Francesco Russo : ... innanzitutto, la modifica del regolamento consiliare, per poi procedere all'attivazione delle Commissioni consiliari e alla trasmissione in streaming delle sedute assembleari'. Intanto Russo è già ...