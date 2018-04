huffingtonpost

: Il freddo dibattito nelle Aule sulla Siria non aiuta Mattarella - MPenikas : Il freddo dibattito nelle Aule sulla Siria non aiuta Mattarella - MariaCabadas : RT @HuffPostItalia: Il freddo dibattito nelle Aule sulla Siria non aiuta Mattarella - HuffPostItalia : Il freddo dibattito nelle Aule sulla Siria non aiuta Mattarella -

(Di martedì 17 aprile 2018) Poteva sbloccare qualcosa e invece ha lasciato lo status quo, che molti in Transatlantico chiamano "palude". Ilparlamentari è dedicato allama l'attenzione di tutti, dentro e fuori dall'emiciclo, è rivolta alle vicende del governo. Eppure gli interventi dei gruppi parlamentari, che hanno fatto seguito all'informativa di Paolo Gentiloni, non hanno fornito nuove indicazioni di lavoro al presidente Sergioche con ogni probabilità si appresta a dare, già mercoledì, un incarico esplorativo per formare il nuovo governo.Le posizioni sono sempre le stesse. Le contrapposizioni permangono, tutto resta cristallizzato. La scena è sotto gli occhi di tutti. Nessun partito applaude al di là dei contenuti agli interventi degli altri gruppi, ma neanche li contesta. Tutto va avanti in maniera composta. Le repliche ...