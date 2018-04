Il fallo non c' è | Nicolò sbaglia il rigore di proposito

Nicolò - 13 anni e quel rigore calciato fuori 'Non era fallo - giusto così. Doveva farlo anche CR7 a Madrid' : ROMA - Calciare un rigore è una responsabilità, a tutte le età. Sbagliarlo di proposito perché in disaccordo con la decisione arbitrale è un gesto da campioni ed è quello che ha fatto Nicolò ...

Real-Juve - Benatia : "Rigore? Non è mai fallo - Vazquez poteva solo cadere" : Nessuno può analizzare meglio di Mehdi Benatia l'episodio chiave di Real Madrid-Juve, il presunto fallo del difensore della Juve su Lucas Vazquez. "L'anno scorso è toccato al Bayern, quest'anno a noi, ...

Ceccarini : “Iuliano in Juve-Inter? L’errore fu non fischiare fallo a Ronaldo” : Ceccarini: “Iuliano in Juve-Inter? L’errore fu non fischiare fallo a Ronaldo” Parla per la prima volta in tv a Premium il fischietto livornese protagonista 20 anni fa del caso più discusso della storia del calcio italiano Continua a leggere

Juventus-Inter 1998 - Ceccarini : “Sbagliai a non fischiare fallo a Ronaldo”. Simoni : “Falsità. E’ Irriverente. Per fortuna smise…” : Juventus-Inter, 1998- Scoppia la polemica Ceccarini-Simoni a distanza di 20 anni dal famoso episodio del calcio di rigore Ronaldo-Iuliano negato ai nerazzurri. Ceccarini ha così commentato ai microfoni di “Premium“:”Oggi, dopo che è passato molto tempo, confermo che quello che ho visto in campo corrisponde alla realtà delle cose, se si vuol parlare di un […] L'articolo Juventus-Inter 1998, Ceccarini: “Sbagliai a non ...

'Il contrasto con Ronaldo non era fallo. Il Fenomeno ha la memoria corta' : Sistema corrotto? Non so a cosa si riferisse Ronaldo, ma a quei tempi non comandava solo la Juventus, c'erano le sette sorelle e le italiane erano le migliori squadre al mondo. È facile parlare della ...