Il duetto di Fabrizio Moro e Ultimo in L’eternità il mio quartiere | il nuovo singolo

(Di martedì 17 aprile 2018) Ildisi intitola L'eternità (il mio) e verrà rilasciato in radio e in digital download questo venerdì, 20 aprile.Era nell'aria da qualche settimana la collaborazione tra. Alcuni indizi sui social avevano lasciato ipotizzare un progetto in programma tra i due ma nulla era ancora stato rivelato fino alla data di oggi.Oggi, infatti, martedì 17 aprile, è stato svelato cosa legherà: unper unin radio questa settimana, dal 20 aprile, con Sony Music.Il vincitore del Festival di Sanremo nella categoria dei Campioni,, (vittoria in coppia con Ermal Meta), e il vincitore del Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte,, si uniscono per cantare L'eternità (il mio), un brano in rotazione radiofonica e disponibile in digital download tra pochi ...