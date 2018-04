Il ' dono' di un papà al figlio neonato | un pezzo di fegato gli salva la vita

Blastingnews

(Di martedì 17 aprile 2018) Un quarto dell'organo, per la precisione il lobo sinistro: und'amore ineguagliabile che dura per sempre. Un padre generoso hato ladel, purtroppo colpito da una malattia di origine sconosciuta che si accanisce sui bambini piccolissimi. Gli ha donato undigrazie a un trapianto 'da vivente'. Un 'regalo' che li ha uniti ben oltre il normale legame tra un genitore e il suo bambino e che scandira' ladel piccolo ora che il futuro è aperto. Il trapianto è stato effettuato con successo VIDEO al Centro di chirurgia epatobiliare e trapianti didell'Azienda ospedaliera universitaria di #padova. Trapianto dida vivente Il bimbo di neanche un anno d'eta', era sofferente, malato, rischiava laper un'atresia biliare, urgeva un trapianto. Ma in tempi brevi non era disponibile un organo compatibile. Non restava che una ...