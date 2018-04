Il dito medio di Galileo Galilei è la reliquia simbolo di tutti gli eretici

Roma - tentano di esportare anti-drone in Medio Oriente : arrestati ingegnere e imprenditore romano : Avevano progettato e realizzato un sistema anti drone con l'obiettivo poi di venderlo ed esportarlo in Medio Oriente: due arresti. I militari del Comando Provinciale della guardia di finanza di Roma ...

Belen - dito medio ai paparazzi : la Rodriguez sbotta e spiega il motivo : Belen Rodriguez manda a quel paese i paparazzi: ecco perché Si è sempre pronti a puntare il dito contro i Vip, lo sa bene Belen Rodriguez. La bellissima argentina si è vista travolta da un gossip che le farebbe poco onore. In queste ultime ore se ne sono dette di tutti i colori contro la […] L'articolo Belen, dito medio ai paparazzi: la Rodriguez sbotta e spiega il motivo proviene da Gossip e Tv.

Il reddito medio degli italiani sale a quasi 21mila euro : 20.940 euro è il reddito medio degli italiani nel 2016 secondo i dati diffusi oggi dal Ministero dell'Economia che ha evidenziato un aumento dell'1,2% rispetto al 2015. In totale il reddito dichiarato dagli italiani è stato di 843 miliardi, ossia 10 miliardi in più del 2015.Tuttavia il 45% dei contribuenti dichiara meno di 15mila euro all'anno e solo lo 0,1% supera i 300mila. Al gettito fiscale contribuiscono per l'82% dipendenti e ...

Il reddito medio degli italiani sale a quasi 21mila euro l'anno. Niente tasse per oltre 10 milioni di contribuenti : ROMA - Il reddito complessivo totale dichiarato dagli italiani nel 2017 ammonta a circa 843 miliardi di euro , +10 miliardi rispetto all'anno precedente, per un valore medio di 20.940 euro, in aumento ...

