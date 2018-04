Il blitz di Staffelli all' Isola ​Il pubblico con Alessia | Fuori!

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) Momenti di tensione in studio durante la finalissima dell'dei Famosi. Valerioha provato a consgenare un Tapiro d'Oro adMarcuzzi sempre il caso "canna gate". L'inviato di Striscia nel corso del programma ha provato a consegnare "il premio" alla conduttrice, ma è stato travolto dai fischi e dalle urla del: "Vai!!".però insiste e rivolgendosi alla Marcuzzi afferma: "Con tutto quello che è successo quest'anno all', non potevamo che darle un altro tapiro. Ha visto le ultime immagini su Monte".Pronta la risposta della Marcuzzi: "Confesso che non vi ho più seguiti. Mandavate in onda cose che mi facevano star male. Dai, è la finale". Insomma con eleganza la conduttrice ha rispedito al mittente il Tapiro. E la sua scelta ha scaldato ilpresente in studio che ha invitatoad abbandonare la scena...