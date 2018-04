' Il ' 68 è stata la scoperta della politica | che quando è stata bella ha reso felici

"Arriva una valanga". In Ungheria è stata scoperta una minaccia per l'Europa - : Nonostante i tradizionali dogmi liberali, l'economia ungherese è in rapida espansione e i lavoratori stranieri non se ne andranno in Occidente. E l'assurdo è che l'attuale governo ungherese non è ...

Verona : scoperta con Giano2 prestanome straniera intestataria di ben 118 auto : Verona, 10 apr. (AdnKronos) – Sono bastati pochi secondi al sistema informatico Giano2 per scoprire una Daewoo senza revisione e assicurazione parcheggiata in via Sogare e, da lì, risalire alla proprietaria, una presunta prestanome, titolare di ben 118 veicoli operativi e circolanti in Italia. La donna, una 43enne originaria dall’est Europa, formalmente residente a Bologna, risulta irreperibile.Secondo la Polizia municipale si tratta ...

