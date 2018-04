ICC 2018 | Milan | Inter | Juve e Roma | estate di grandi sfide

Giro di Croazia 2018 : NICColò Bonifazio torna alla vittoria nella prima tappa! Guardini secondo : L’Italia brilla al Giro di Croazia 2018: doppietta tricolore per la prima tappa, quasi 230 chilometri da Osijek a Koprivnica. Sul traguardo è tornato a festeggiare Niccolò Bonifazio, che ha ritrovato l’appuntamento con la vittoria dopo un lunghissimo digiuno. Umberto Poli (Novo Nordisk), Jon Bozic (Adria Mobil), Matic Groselj (Ljubljana Gusto Xaurum) ed Emil Dima (MsTina-Focus) sono andati in fuga sin dalle prime fasi di una lunga ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping 2018 : Italia con molti pICChi di rendimento - ma è mancato l’acuto. La sfortuna ha privato Alberto Zorzi della finale di Parigi : Qualche picco di rendimento e tanti piazzamenti nella top 15 per l’Italia dell’Equitazione in occasione della FEI World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli. Chi si attendeva di vedere gli azzurri straordinari protagonisti del girone Europa Occidentale è rimasto deluso. Ma la leggera flessione rispetto alla seconda straordinaria metà del 2017 non deve sorprendere. Gli atleti Italiani non hanno impostato la preparazione per rendere al ...

BEYONCÈ AL COACHELLA 2018 - STILE NEFERTITI/ Spopola l'hashtag #Beychella : i pICColi incidenti di percorso : Beyoncé al COACHELLA 2018 in STILE NEFERTITI: l'incredibile performance della cantante, prima donna di colore ad esibirsi in prima linea nel festival californiano.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 15:15:00 GMT)

FORMULA 1 - RICCIARDO HA VINTO GP CINA 2018/ Diretta gara : un nuovo Raikkonen tutto da preservare : FORMULA 1 Diretta gara Gp CINA 2018 live: RICCIARDO vincitore a Shanghai, Bottas e Raikkonen sul podio. Cronaca e ordine d'arrivo.

Nuoto - Europei Glasgow 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia dopo gli Assoluti di RICCione : Riccione chiama Glasgow. Avevamo lasciato un’Italia trionfante agli Europei di Copenhagen e la potremmo ritrovare altrettanto agguerrita e vincente nella kermesse continentale in programma in Scozia ad agosto. Tante carte da medaglia ma, a prescindere, nessun oro “già scritto” come ai tempi di Federica Pellegrini. Già, Federica Pellegrini: non va a Glasgow da favorita e già un bronzo europeo sui 100 stile libero, dopo la sua riconversione a ...

“Che fuori tempo che fa” – Venticinquesima puntata di lunedì 16 aprile 2018 – Copertina di Crozza - Paola Barale - Antonella Elia - RICChi e Poveri tra gli ospiti. : Venticinquesima puntata (dopo non essere andati in onda due settimane fa per la scomparsa di Fabrizio Frizzi e lunedì scorso per le festività pasquali) nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:40, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Venticinquesima puntata di lunedì 16 aprile 2018 – Copertina di Crozza, Paola Barale, ...

Domenica In – Ventiseiesima puntata del 15 aprile 2018 – Paola Barale - Marco Carta - Elena Sofia RICCi tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Ventiseiesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Dopo il nero periodo autunnale, la risalita del periodo natalizio aveva fatto ben sperare, ma appena terminate le vacanze natalizie il programma è ripiombato in ascolti molto bassi. E per […] L'articolo Domenica In – Ventiseiesima puntata del 15 aprile 2018 – Paola Barale, ...

Formula 1 - RICCiardo ha vinto Gp Cina 2018/ Diretta gara : occasione sprecata per Ferrari e Vettel : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Cina 2018 Shanghai live: Ricciardo vincitore, Bottas e Raikkonen sul podio. Cronaca e ordine d'arrivo del Gran Premio (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:50:00 GMT)

GP Cina F1 2018 : sorpresa RICCiardo! Bottas secondo - Vettel speronato. : Daniel Ricciardo ha vinto il GP della Cina al termine di una gara rocambolesca, ravvivata dalla safety car entrata dopo il contatto fratricida tra Hartley e Gasly in curva 14. secondo posto per Bottas, leader fino al contatto tra le due Toro Rosso, terzo Raikkonen che prima ha subito la chiusura di Vettel al via, poi è stato penalizzato dalla strategia. Il leader del mondiale è giunto al traguardo ottavo dopo esser stato speronato in curva 14 ...

VIDEO Dani RICCiardo vince il GP Cina 2018 : tutti i sorpassi - che rimonta dal sesto posto! : Dani Ricciardo ha vinto il GP della Cina 2018, terza prova del Mondiale F1, grazie a una serie di sorpassi spettacolari. L’australiano della Red Bull è rientrato in sesta posizione dopo il pit-stop, operato in regime di safety car. A quel punto, sfruttando la freschezza delle gomme soft, è riuscito a sorpassare tutti i rivali: prima Raikkonen, poi Hamilton e infine Bottas per prendersi un successo memorabile. Di seguito il VIDEO con tutti ...

Daniel RICCiardo - GP Cina 2018 : “Sorpassi bellissimi - su Bottas da batticuore. Una vittoria di squadra” : Daniel Ricciardo ha vinto il GP di Cina 2018, terza prova del Mondiale F1. L’australiano della Red Bull ha sfruttato al meglio l’ingresso della safety car e la strategia del suo team per imporsi sul circuito di Shanghai. Queste le dichiarazioni che ha lasciato ai microfoni di Sky Sport F1 al termine della gara: “Tutti i sorpassi sono stati belli. Quello con Hamilton è stato bello ma quello con Bottas per la vittoria è stato ...

F1 - pagelle GP Cina 2018 : Daniel RICCiardo a pieni voti - Vettel e Bottas sfortunati - Hamilton bocciato - Verstappen dietro la lavagna : Proseguono le emozioni in questo Mondiale 2018 di Formula Uno e anche il Gran Premio della Cina non è stato da meno. Anche oggi è successo di tutto, tra sorpassi mozzafiato, incidenti, Safety Car, e gomme che hanno inciso, e non poco. La vittoria è andata a Daniel Ricciardo davanti a Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Un podio praticamente impossibile da immaginare fino a ieri, anzi, fino a metà gara. Andiamo quindi a consegnare le pagelle ai ...

F1 - RISULTATI GP CINA 2018 : VINCE UN IMMENSO DANIEL RICCIARDO! KIMI E’ TERZO. DISASTRO VETTEL. : SHANGAI, 15 APRILE 2018 F1, RISULTATI GP CINA 2018 : VINCE un IMMENSO DANIEL Ricciardo. L’australiano, con grande merito suo e della strategia perfetta del box Red Bull, sfrutta una safety car per andare all’attacco di tutti e VINCEre dopo 5 sorpassi, uno dopo l’altro, da stropicciarsi gli occhi. Incredibile destino per Ricciardo rimesso in pista in extremis ieri nel Q1, dopo un guasto alla power-unit. Un Verstappen ...

DIRETTA FORMULA 1 GP CINA 2018/ Streaming video SKY - gara live : RICCiardo show! Verstappen fa fuori Vettel : DIRETTA FORMULA 1 Gp CINA 2018, Streaming video SKY gara live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del Gran Premio di Shanghai.